"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $204

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $204 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $177, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты обращают внимание на новость о том, что United Airlines заявила о приобретении 100 самолетов модели 787 Dreamliner у Boeing. Ожидается, что поставки начнутся с 2024 года. Авиакомпания также оставляет за собой возможность купить еще 100 дополнительных самолетов.

"С технической точки зрения бумага движется к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 6,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $177 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,66", - указывают аналитики "Финама".

The Boeing Company - американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Штаб-квартира находится в Чикаго.

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