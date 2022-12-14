Рубль игнорирует улучшение перспектив глобальной экономики - "Открытие Инвестиции"

Рубль игнорирует улучшение перспектив глобальной экономики, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина.

"Рубль игнорирует улучшение перспектив глобальной экономики, поскольку данные по инфляции в США предполагают менее агрессивный цикл повышения ставок в США, - пишет эксперт. - При этом Китай постепенно смягчает антиковидные ограничения. В совокупности два фактора указывают на то, что мировой спрос на сырьевые активы может сохраняться устойчивым в перспективе 2023г. По идее это должно оказывать поддержку курсу российской валюты. Однако сейчас, на наш взгляд, локальный повышенный спрос на валюту обусловлен рисками грядущего девятого пакета санкций ЕС против России, а также тем, что пока еще не оживились экспортеры в преддверии декабрьского налогового периода. Предполагаемый диапазон до конца недели 64-62 руб./$1".

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