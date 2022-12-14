Цена нефти поддерживается ожиданиями роста спроса на сырье в Китае - "Финам"

Цена нефти поддерживается ожиданиями роста спроса на сырье в Китае в результате смягчения коронавирусных ограничений, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

Эксперт отмечает, что к 11:30 МСК февральские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $80,8/барр, прибавляя 0,15%. Январские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются на отметке $75,5/барр, поднимаясь на 0,1%.

"Рост нефтяных цен прежде всего поддерживается ожиданиями по поводу роста спроса на нефть в Китае в результате смягчения коронавирусных ограничений, - указывает Потавин. - С 13 декабря 2022г в стране прекращает действовать приложение для отслеживания междугородних перемещений пассажиров. Оптимизацию противоэпидемиологической политики Китай начал с 7 декабря 2022г. Меры послабления включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни. С другой стороны, число заболевших COVID-19 в Китае остается высоким, что создает трудности в плане полномасштабного открытия экономики страны".

"Как и ожидалось, котировки нефти Brent от уровня поддержки в районе $75/барр. развивают коррекцию наверх. Скорость восстановления указывает на то, что это "медведи" могут фиксировать прибыль от игры на понижение цен, поскольку все негативные факторы себя пока исчерпали, зато появились сигналы в пользу роста цен. На текущей волне коррекции наверх котировки Brent могут достичь ближайшего сопротивления на $82,5/барр.", - прогнозирует аналитик "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.