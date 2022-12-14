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Главная / Мнения аналитиков / Потенциал роста цены золота выше $1880/унц. пока остается под вопросом - "Финам
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14 декабря 2022 года 12:06
Потенциал роста цены золота выше $1880/унц. пока остается под вопросом - "Финам
Возможность ухода цены золота выше уровня в $1880 за тройскую унцию пока остается под вопросом, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "После выхода во вторник данных, показавших очередное снижение потребительской инфляции в США, доходности по UST еще больше опустились, что ослабило индекс доллара. А сочетание этих двух факторов быстро подняло цены на драгметаллы. Котировки золота во вторник вечером пробились выше сопротивления на уровне $1820 за тройскую унцию и переписали ценовые максимумы с конца июня, побывав на отметке $1836. Однако закрепится выше этого рубежа не удалось, поэтому дальнейший подъем цен в район $1880 пока под вопросом", - указывает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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