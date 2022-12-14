Котировки нефтяных фьючерсов могут подрасти до $82/барр. в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут подрасти до $82 за баррель Brent, если по итогам заседания ФРС США станет очевидным смягчение позиций регулятора, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы Brent во вторник смогли превысить $80/барр., поддерживаемые ослаблением доллара. - напоминают аналитики. - В СМИ были опубликованы детали ответных действий РФ на введенные нефтяные санкции. Сообщается, что российская нефть не будет поставляться по контрактам, в которых учитывается ценовой потолок, а также в страны, поддержавшие эти ограничения. Такой сценарий в целом не оправдал опасения более жестких действий, что сдерживает рост котировок. Давление на цены оказывают и вышедшие ночью недельные данные от API, указавшие на рост запасов нефти в США за неделю максимальными темпами с марта 2021г".

Эксперты напоминают, что в среду выйдет официальная статистика по запасам, но ее влияние на нефтяной рынок, по их мнению, может быть ограниченным. Инвесторы в первую очередь ждут итогов заседания ФРС. При смягчении позиции регулятора фьючерсы Brent могут расти в сторону $82/барр., полагают в банке.

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