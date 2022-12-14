"Финам" повысил прогнозную цену акций JD Health до HKD86,8

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций JD Health с 67 до 86,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рейтинг "держать" для этих бумаг был подтвержден экспертами.

"В конце августа мы взяли акции JD Health в покрытие, и с этого момента бумаги уже принесли инвесторам доходность в размере 47%. Причем с октябрьских минимумов котировки акций показали рост более 100% и существенно опередили по динамике индекс Hang Seng, для которого ноябрь стал лучшим месяцем за последние 20 лет. Учитывая сильные результаты компании за первое полугодие и многообещающие перспективы, мы повышаем целевую цену акций эмитента. В то же время наш рейтинг по акциям - "держать", так как текущие уровни близки к максимальным значениям за последний год, а потому на коротком горизонте акции, вероятно, "умерят свой пыл", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

JD Health - дочерняя компания интернет-ритейлера JD.com Inc., провайдер крупнейшей в Китае технологической онлайн-платформы для оказания медицинских услуг населению.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.