Рецессия в США становится главной угрозой для рынков - "Мои Инвестиции"

Рецессия в США становится главной угрозой для рынков вместо высокой инфляции, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Отчет по инфляции в США, опубликованный во вторник, стал вторым отчетом подряд, когда инфляция оказалась ниже ожиданий. Так почему же S&P 500 растерял большую часть своего подъёма? Инвесторы быстро поняли, что рыночная картина вот-вот радикально изменится. В этом году основной угрозой рынку была высокая инфляция из-за рисков ужесточения политики мировых ЦБ. Но она уйдёт из фокуса внимания в ближайшие месяцы. Снижение темпов роста становится главной угрозой для рынков. Рецессия в США вероятна даже если ФРС прекратит подъём ставки", - пишут аналитики.

По их мнению, соотношение риска и доходности на рынке сейчас сбалансировано, инвесторам следует сокращать тактические длинные позиции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.