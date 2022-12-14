"Финам" повысил рейтинг акций Bank of America до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Bank of America Corp. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была подтверждена экспертами на уровне $37,6 за штуку на июнь 2023 года.

"Мы сохраняем осторожно позитивный взгляд на перспективы бизнеса Bank of America, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Полагаем, что банк благодаря сильным позициям на рынке финансовых услуг в Штатах, прежде всего в розничном сегменте, и устойчивому балансу сможет достаточно уверенно завершить непростой 2022 год, и его прибыль уже со следующего года возобновит рост. Акции эмитента заметно скорректировались вниз в последние месяцы и, на наш взгляд, выглядят интересно для покупки", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Bank of America Corp. - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям. Входит в четверку ведущих финансовых холдингов США, где занимает второе место по величине активов вслед за JPMorgan Chase & Co., а также является лидером по объему привлеченных розничных депозитов и кредитованию малого бизнеса в Штатах.

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