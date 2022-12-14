Котировки нефти могут превысить $82/барр. в среду - Sber CIB

Котировки нефти могут превысить $82 за баррель Brent в среду, полагают аналитики Sber CIB.

"Нефть марки Brent во вторник дорожала после выхода данных о замедлении инфляции в США, а также ожидающегося похолодания в Северной Америке. В среду утром Brent котируется выше $80/барр. В течение дня цены на нефть могут превысить $82/барр., если ФРС США перейдёт к риторике о более плавном повышении ставок в дальнейшем", - отмечается в комментарии.

Рубль во вторник сумел стабилизироваться вблизи 63 руб./$1, а вечером закрепился немного ниже. По мнению экспертов инвестбанка, поддержку рублю оказало глобальное ослабление доллара после выхода данных о замедлении инфляции в США. Это позволит ФРС после ожидающегося в эту среду повышения ставки на 50 б. п. в скором времени перейти к более мягкой монетарной политике. Этим утром в условиях низкой ликвидности рубль резко ослаб почти на 2% - до 64 руб./$1, а затем восстановился до 63,4 руб./$1. Аналитики Sber CIB считают, что дело в по-прежнему высоком спросе на валюту.

"Доходности краткосрочных выпусков ОФЗ вчера упали в среднем на 15 б. п. Изменение доходностей на остальной части кривой было в пределах плюс-минус 5 б. п. от уровней закрытия в понедельник. В среду на аукционах Минфин вновь предложит три разных типа ОФЗ. Предстоящие аукционы вновь пройдут успешно", - пишут эксперты.

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