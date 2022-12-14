Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика США, России и еврозоны:

- Решение ФРС США по монетарной политике;

- Индекс цен на импорт и экспорт в США в ноябре;

- Промышленное производство в еврозоне в октябре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.