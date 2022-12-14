Индекс Мосбиржи начнет торги в среду в диапазоне 2160-2190п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду умеренным отклонением не более чем на 0,7%, в диапазоне 2160-2190 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением. Внутри дня он с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2150, 2140 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2210 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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