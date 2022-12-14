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14 декабря 2022 года 09:44

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок завершил торги вторника подъемом в преддверии публикации итогов последнего в текущем году заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Инвесторы анализировали свежий отчет о динамике индекса потребительских цен (CPI) в Соединенных Штатах, который является ключевым при определении процентных ставок Федрезервом. Потребительские цены в США в прошлом месяце выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 7,7% в октябре, говорится в докладе Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост индикатора в ноябре на 7,3%.

После публикации данных о замедлении инфляции уверенность участников рынка в том, что американский ЦБ может снизить темпы повышения ставки уже на декабрьском заседании, укрепилась. Эксперты в большинстве прогнозируют, что Федрезерв в среду поднимет процентные ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Если это произойдет, регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики по сравнению с 75 базисными пунктами по итогам последних четырех заседаний. При этом экономисты ожидают, что Федрезерв даст понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики еще не закончен и новые повышения ставки последуют в начале следующего года. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что ФРС продолжит повышать ставки, но менее активными темпами: на 25 пунктов на каждом из двух последующих заседаний.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в среду вслед за позитивной динамикой американского рынка акций, сложившейся днем ранее на данных об инфляции. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,72%, несмотря на слабые макроэкономические данные. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:28 МСК повысилось на 1,05%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,7%.

Вместе с тем цены на нефть умеренно опускаются в среду утром после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Подъему рынка во вторник способствовали прогнозы похолодания в США, а также ослабление доллара после публикации статданных, показавших замедление инфляции в Штатах в ноябре. Кроме того, поддержку рынку продолжает оказывать ситуация с нефтепроводом Keystone, который был закрыт на прошлой неделе, и ожидания повышения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений. Канадская TC Energy, оператор Keystone, планирует частично открыть трубопровод в среду и полностью вернуть его в эксплуатацию 20 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В центре внимания трейдеров в среду - данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут опубликованы министерством энергетики в 18:30 МСК. Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 9 декабря, на 7,819 млн баррелей.

На этом фоне стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в среду составила $80,34 за баррель, что на 0,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 3,5%, до $80,68 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,37%, до $75,11 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 3%, до $75,39 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,269 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,643 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 декабря вырос всего на 0,04% и составил 109,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 821,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-32" (+0,58%), "Газпромбанк БО-17" (+0,31%) и "ГТЛК-002Р-01" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,45%), "ГТЛК-001Р-08" (-0,35%) и "ГТЛК-001Р-10" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Синара - Транспортные Машины" увеличило объем размещения 5-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 11,5% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года в размере 12,03% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок прошел 13 декабря. Техразмещение запланировано на 16 декабря.

ПАО "МОЭК" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летнего выпуска облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,3% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 9,52% годовых. Предусмотрены полугодовые купоны. Сбор заявок на облигации прошел 13 декабря. Техразмещение запланировано на 22 декабря.

ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (топливный оператор аэропорта "Домодедово", 100% дочернее общество DME Limited) планирует 15 декабря с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 450 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение запланировано на 19 декабря.

ООО "Славпроект" 15 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, купоны квартальные. Это второй выпуск бондов "Славпроекта". Размещение дебютного годового выпуска облигаций компании на 300 млн рублей началось в декабре 2021 года по ставке квартального купона 15% годовых до погашения. Компания сообщила, что завершила размещение облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 19,4% эмиссии на 58,27 млн рублей. Размещение выпуска началось 15 декабря 2021 года и 14 декабря 2022 года он будет погашен.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) на неделе с 19 декабря планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 425 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года, купоны квартальные.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 10,5% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 500 млн руб. прошло в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Ставка текущего купона - 11% годовых, купоны квартальные.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 4-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-08 на уровне 11,01% годовых. Размещение выпуска объемом 24 млрд рублей прошло в феврале 2021 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых. Ставки 2-10-го купонов рассчитываются по формуле: премия 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Длительность 1-го купонного периода составила 295 дней, остальные купоны полугодовые. Первый колл-опцион по выпуску установлен через 5,3 года, последующие - каждые 5 лет. В случае неисполнения первого колл-опциона дополнительная премия для последующих после наступления данного события десяти купонов составит 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов - 95 базисных пунктов.

ООО "Феррони" установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего купона - также 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат с 30-го по 45-й купоны.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приобрело в рамках оферты 5 млн 761 тыс. 473 облигаций серии 001Р-14 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 57,6% выпуска. ГТЛК разместила 15-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2019 года по ставке 8,85% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в сентябре 2026 года - 11,39% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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