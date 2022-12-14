Вероятна стабилизация цены нефти около $80/барр. в среду - ПСБ

Вероятна стабилизация котировок нефти марки Brent около уровня в $80 за баррель на торгах в среду, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent во вторник держались уверенно и даже превышали $80 за баррель после выхода данных по американской инфляции за ноябрь, которая оказалась ниже ожиданий. Это смягчило вероятность того, что ФРС США будет сохранять политику по ставкам жесткой и дальше. В плюс сырью играют закрытие нефтепровода Keystone из Канады в США и очередное послабление карантинных мероприятий в Китае. В первом случае это может привести к сокращению запасов сырой нефти в США, а во втором - к увеличению спроса на нефть. Но с учетом роста заболеваемости в Китае локальные власти могут точечно снова вводить карантины, что поставит под вопрос восстановление деловой активности в стране, поэтому этот фактор видится нам весьма неустойчивым, - пишет аналитик банка в комментарии. - Отдельно отметим статистику по API: запасы сырой нефти выросли на 7,8 млн барр., бензинов - на 0,9 млн барр., а дистиллятов - на 3,9 млн барр. В среду в фокусе будет статистика от Минэнерго США. Полагаем, что цены на нефть после бурного отскока стабилизируются в среду в районе $80 за баррель".

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