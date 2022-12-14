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14 декабря 2022 года 09:29

Возможно небольшое ослабление рубля на торгах в среду - ПСБ

Пара доллар/рубль в целом сохраняет потенциал роста в ходе торговой сессии в среду, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар в целом сохраняет потенциал роста в среду, однако скорее ограниченный в рамках недели - в диапазоне 63,5-64 руб./$1 прослеживаются локальные уровни сопротивления, при этом внешний фон благоволит укреплению национальной валюты. Отметим, что в скором времени начинаются налоговые выплаты экспортерами, что выступит фактором поддержки позициям рубля", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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