Возможно небольшое ослабление рубля на торгах в среду - ПСБ

Пара доллар/рубль в целом сохраняет потенциал роста в ходе торговой сессии в среду, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар в целом сохраняет потенциал роста в среду, однако скорее ограниченный в рамках недели - в диапазоне 63,5-64 руб./$1 прослеживаются локальные уровни сопротивления, при этом внешний фон благоволит укреплению национальной валюты. Отметим, что в скором времени начинаются налоговые выплаты экспортерами, что выступит фактором поддержки позициям рубля", - отмечает эксперт в комментарии.

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