Нефть слабо дешевеет

Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом. Фондовые индексы стран АТР растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть незначительно опускаются в среду.

Американский фондовый рынок завершил торги вторника подъемом в преддверии публикации итогов последнего в текущем году заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Инвесторы анализировали свежий отчет о динамике индекса потребительских цен (CPI) в Штатах, который является ключевым при определении процентных ставок Федрезервом.

Потребительские цены в США в прошлом месяце выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 7,7% в октябре, говорится в докладе Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен в ноябре на уровне 7,3%, согласно результатам опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

После публикации данных о замедлении инфляции уверенность участников рынка в том, что американский ЦБ может снизить темпы повышения ставки уже на декабрьском заседании, укрепилась. Эксперты в большинстве прогнозируют, что Федрезерв в среду поднимет процентные ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых, пишет MarketWatch. Если это произойдет, регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики - по сравнению с 75 б.п. по итогам последних четырех заседаний.

При этом экономисты ожидают, что Федрезерв даст понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) еще не закончен и новые повышения ставки последуют в начале следующего года, отмечает Financial Times.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что ФРС продолжит повышать ставки, но менее активными темпами: на 25 б.п. на каждом из двух последующих заседаний.

Котировки акций авиастроительного концерна Boeing Co. (SPB: BA) выросли на 0,5% на новости о том, что авиакомпания United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. заключила с ним контракт на поставку 100 самолетов 787 Dreamliner. Бумаги United Airlines упали на 6,9%.

Цена акций фармацевтической Eli Lilly and Co. (SPB: LLY) опустилась на 2,3% после того, как компания дала прогноз в отношении скорректированной прибыли на 2023 год, не оправдавший ожидания рынка.

Бумаги разработчика ПО Oracle Corp. (SPB: ORCL) снизились в цене на 0,9%. Благодаря росту доходов от "облачных" сервисов компания увеличила выручку во втором квартале 2023 финансового года на 18%, что лучше прогнозов аналитиков.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник вырос на 103,6 пункта (0,3%) - до 34108,64 пункта.

В лидеры роста среди компонентов индикатора вышли бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) (+2,3%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+1,9%) и Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (+1,8%).

Значение Standard & Poor''s 500 за сессию увеличилось на 29,09 пункта (0,73%), составив 4019,65 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 113,08 пункта (1,01%), до отметки 11256,81 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в среду вслед за позитивной динамикой американского рынка акций, сложившейся днем ранее на данных об инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства труда. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,7% в октябре и теперь находится на самом низком уровне с декабря прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали ноябрьскую инфляцию на уровне 7,3%.

Кроме того, инвесторы ждут итогов последних в этом году заседаний Федеральной резервной системы, которое закончится в среду, а также Европейского центрального банка и Банка Англии, которые пройдут в четверг.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции Hengan International Group Co., поставщика гигиенических товаров, - на 5,5%, а также производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. - на 5,3%, фармкомпании CSPC Pharmaceutical Group - на 4,2%.

Помимо этого дорожают бумаги разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 3,1%, интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Tencent (SPB: 700) - на 3,5% и 2,9% соответственно, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,3% и 1,7% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,3%.

Значение японского Nikkei 225 к 8:28 МСК увеличилось на 0,8% несмотря на слабые макроэкономические данные.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, опустился в октябре-декабре до 7 пунктов - минимального значения с первого квартала 2021 года, свидетельствуют данные Банка Японии. Положительное значение индикатора означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Эксперты в среднем ожидали снижения до 6 пунктов с восьми, которые были зафиксированы в третьем квартале, отмечает Trading Economics.

Повышается стоимость акций инвестиционно-технологической фирмы SoftBank Group (+0.4%), производителей электроники Tokyo Electron (+2,1%), Lasertec (+3,5%), и Advantest (+1,2%), а также Sony Group (+1,3%) и нефтяной Inpex Corp. (+1,5%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:28 МСК повысилось на 1,05%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,7%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали на 0,5% в обоих случаях.

Кроме того, поднялась стоимость нефтяных компаний Woodside Energy (+1,5%), Santos (+0,9%) и Beach Energy (+1,3%).

Цены на нефть незначительно опускаются в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Подъему рынка во вторник способствовали прогнозы похолодания в США, а также ослабление доллара после публикации статданных, показавших замедление инфляции в Штатах в ноябре.

Кроме того, поддержку рынку продолжает оказывать ситуация с нефтепроводом Keystone, который был закрыт на прошлой неделе, и ожидания повышения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений, отмечает Market Watch.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $80,51 за баррель, что на $0,17 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,69 (3,5%), до $80,68 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,11 (0,15%), до $75,28 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $2,22 (3%), до $75,39 за баррель.

Канадская TC Energy, оператор Keystone, планирует частично открыть трубопровод в среду и полностью вернуть его в эксплуатацию 20 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Н

В центре внимания трейдеров в среду - данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут опубликованы министерством энергетики в 18:30 МСК.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 9 декабря, на 7,819 млн баррелей.