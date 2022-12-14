Акции Полюса и Polymetal краткосрочно могут торговаться чуть лучше рынка - BCS Express

Акции "Полюса" и Polymetal могут торговаться чуть "лучше рынка" в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Акции "Полюса" и Polymetal показали лучший результат в индексе Мосбиржи во вторник за счет эффекта роста цены золота. Котировки драгметалла на фоне цифр по американской инфляции выросли на 1,7%, достигнув максимума за полгода. В ближайшее время стоимость тройской унции может продолжить подъем с текущих $1810 до $1845. Вероятно, это поддержит и котировки золотодобывающих компаний, так что в краткосрочной перспективе они могут быть чуть "лучше рынка", - пишет аналитик инвестиционной компании в обзоре.

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