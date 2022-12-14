Техническая картина индекса Мосбиржи пока не меняется - BCS Express

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока остается прежней, несмотря на локальный рост волатильности, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Актуален среднесрочный боковой коридор с нижней границей на 2080-2120 пунктах и верхней на 2250 пунктах. Предпосылок к пробою одного из рубежей пока недостаточно. А ведь именно слом одной из обозначенных границ в перспективе станет сигналом в пользу новой тенденции", - пишет эксперт инвесткомпании.

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