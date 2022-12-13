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13 декабря 2022 года 19:40

Рубль во вторник подешевел к доллару и евро, несмотря на общемировой рост интереса к риску

Москва. 13 декабря. Доллар США и евро повысились на Московской бирже по итогам вторника; рубль подешевел к бивалютной корзине в ожидании сообщений о новых антироссийских санкциях и несмотря на общемировой рост интереса к риску после выхода данных по инфляции в США, которые оказались лучше прогнозов.

Курс доллара США составил 62,85 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 67,04 руб./EUR1, подорожав на 66,5 копейки. При этом евро торгуется выше 67 руб. впервые с 30 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 32,68 копейки - до 64,73 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 6 копеек - до 9,05 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к доллару и евро по итогам вторника в ожидании развития событий на тему санкций. При этом рубль почти не отреагировал на общемировой рост интереса к риску после выхода данных по потребительской инфляции в США, которые оказались лучше прогнозов.

Потребительские цены в США в прошлом месяце выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 7,7% в октябре, говорится в докладе Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен в США в ноябре на уровне 7,3%, согласно результатам опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

Данные о динамике индекса потребительских цен (CPI) являются ключевыми в преддверии последнего в этом году заседания ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду вечером.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока еще продолжает работать над девятым пакетом антироссийских санкций, и выразил надежду, что "соглашения удастся достичь на этой неделе". Боррель добавил, что в ЕС согласовали ту часть будущего санкционного пакета, в которой речь идет о физлицах и некоторых организациях. По его словам, их в готовящемся "черном списке" будет около 200. Речь, в частности, пойдет о санкциях в отношении оборонного, юридического секторов, представителей Госдумы, Совета Федерации.

В новый пакет санкций могут попасть 144 физлица. Также ЕС собирается заморозить активы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), медиахолдинга "Национальная медиагруппа", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве. Кроме того, Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех каналов - НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

Помимо этого, новый пакет санкций, как ожидается, будет предусматривать запрет на продажу товаров двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов двух банков: МКБ (MOEX: CBOM) и Дальневосточного банка (MOEX: DVSB).

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания сразу нескольких крупных мировых ЦБ, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России.

Эксперты в большинстве прогнозируют, что Федрезерв по итогам декабрьского заседания поднимет процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,25-4,5% годовых, пишет MarketWatch. Таким образом, регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики по сравнению с 75 б.п. по итогам последних четырех заседаний.

При этом экономисты ожидают, что американский ЦБ даст понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) еще не закончен, и новые повышения ставки последуют в начале следующего года, отмечает Financial Times.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что ФРС продолжит повышать ставки, но менее активными темпами: на 25 б.п. на каждом из двух последующих заседаний.

Европейский ЦБ, который проведет заседание в четверг, также может замедлить темпы подъема ключевых ставок до 50 б.п. после их повышения на 75 б.п. в октябре и сентябре, ожидают эксперты.

Банк России, заседание которого состоится в пятницу, 16 декабря, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, полагают аналитики.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в ноябре 2022 года снизился на 2,4% по отношению к октябрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару понизился в прошлом месяцев на 0,1%, к евро - на 4,4%.

В январе-ноябре 2022 года реальный эффективный курс рубля вырос на 35,4%, к доллару - на 25,4%, к евро - на 33,4%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в ноябре снизился на 2%, к доллару - не изменился, к евро понизился на 3,7%. В январе-ноябре номинальный курс рубля увеличился к корзине валют на 35,8%, к доллару - на 21,1%, к евро - на 34,7%.

Нефтяные котировки поднимаются более чем на 2% на торгах во вторник вечером на ожиданиях похолодания в Северной Америке.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2,64% - до $80,05 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 2,28% - до $74,84 за баррель.

Нефтяной рынок растет вторую сессию подряд, восстанавливаясь после падения более чем на 11% на прошлой неделе.

Дополнительным импульсом для инвесторов стали данные о замедлении инфляции в США, которые повысили уверенность рынка в том, что Федрезерв может снизить темпы подъема процентных ставок уже на декабрьском заседании. Это, в свою очередь, привело к падению цены доллара США по отношению к другим валютам мира. Удешевление доллара повышает привлекательность инвестиций в сырьевые товары для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Американский нефтепровод Keystone, приостановленный на прошлой неделе из-за утечки нефти, по-прежнему не возобновил работу, и пока непонятно, когда это случится. Пропускная способность трубопровода, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, составляет порядка 600 тыс. баррелей в сутки.

"Рубль на старте сессии пытался укрепиться, но вскоре резко подешевел, в начале основных торгов ускорил нисходящую динамику. Евро впервые с конца мая приближался к 67 руб. При этом нефтяные цены некоторое время повышались, однако днем стали умеренно сдавать позиции. Несмотря на приближение налогового периода, рубль остается под давлением сразу нескольких факторов. Это и сокращение экспортной выручки из-за снижения цен на сырье, наблюдаемое еще с лета, и увеличение импорта, в том числе сезонное. Вместе с традиционным стремлением уйти на длинные новогодние выходные в иностранной валюте все это способствует ослаблению рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Во вторник, 13 декабря, российский рубль уступил позиции. Определенное давление внешнего фона и геополитического компонента заставляет рубль отступать. Восстановление сырьевых цен пока не оказывает российской валюте заметной поддержки", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Банк России во вторник, 13 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,5 трлн рублей (при лимите 2,5 трлн рублей и спросе 2 трлн 795,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 декабря, банки разместили 3 трлн 063,3 млрд рублей (при лимите 3,15 трлн рублей и спросе 3 трлн 063,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,82% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,54% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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