Рынок акций РФ к закрытию торгов вышел в "плюс" вслед за миром на статистике из США

Москва. 13 декабря. Снижение рынка акций РФ во вторник в ожидании введения новых антироссийских санкций со стороны ЕС сменилось вечером коррекцией вслед за ростом внешних площадок и нефти (Brent превысила $80 за баррель), подогретых статистикой о замедлении потребительской инфляции в США в ноябре, что дало надежду на ослабление монетарной политики Федрезервом США. Индексы МосБиржи и РТС вышли в "плюс" во главе с бумагами металлургических компаний, хуже рынка выглядели акции финансовых компаний.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2174,38 пункта (+0,1%, днем индекс опускался ниже 2155 пунктов), индекс РТС - 1088,97 пункта (+0,01%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3,9%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 62,9 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ не смог найти идей для роста, хотя внешний фон заметно улучшился. Нефть дорожала, на западных рынках ждут более мягкой политики от ФРС, Китай продолжает "открываться" после карантинов, хотя распространение COVID-19 только ускорилось. Всему виной ожидания 9-го пакета очередных антироссийских санкций Евросоюза, которые пока полностью не сформированы.

Индекс МосБиржи опустился ниже 100-дневной скользящей средней, что предполагает дальнейшее снижение в район 50-дневной - около 2129 пунктов. Рубль также остается под давлением санкционной неопределенности, хотя фактор растущей нефти должен способствовать укреплению рубля, как и приближающийся налоговый период.

Накануне статистика ФРБ Нью-Йорка показала резкое снижение инфляционных ожиданий населения в США. Эти ожидания во вторник были подтверждены статистикой Минтруда США, что подогрело ожидания смягчения позиций Федрезерва США. Нефть выросла за счет двух факторов: неясности перспектив перезапуска нефтепровода Keystone из канадской Альберты до побережья Мексиканского залива (США не получают около 620 тыс. б/с) и ожиданий сокращения запасов сырья в США, полагает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ во вторник продемонстрировал невыразительную динамику, несмотря на уверенный ценовой рост нефти и слабеющий рубль. Ближе к вечеру внешний фон заметно улучшился после публикации статданных по потребительской инфляции в США, что помогло индексу МосБиржи оттолкнуться от уровня поддержки вблизи 2160 пунктов.

Замедление темпов инфляции в США может быть сигналом к сдержанности ФРС при повышении ставок. Центральным событием среды будет заседание Федрезерва, итоги его станут известны в 22:00 МСК. Регулятор может увеличить ключевую ставку на 50 б.п., что в целом уже учтено в котировках, поэтому особое внимание инвесторов будет приковано к прогнозам и комментариям американского ЦБ.

Что касается российского рынка, то надежных драйверов для выхода из безыдейной консолидации по-прежнему не просматривается. Санкционные сигналы, напряженный геополитический фон и нестабильность сырьевых цен, вероятно, продолжат сдерживать покупательскую активность. Впрочем, умеренный рост индекса МосБиржи в район 2250-2270 пунктов до конца декабря еще вполне возможен, особенно если цены на нефть продолжат восстановление, а рубль сохранит склонность к ослаблению. В среду индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов, полагает Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что данные о замедлении годовой и помесячной инфляции в США обусловили рост котировок американских активов в преддверии объявления решения ФРС по процентным ставкам. Инвесторы ждут, что риторика Федрезерва смягчится.

Нефть Brent поднялась к $80 за баррель на фоне новостей об остановке на ремонт трубопровода Keystone, по которому нефть транспортируется из Канады в США. Лидерами роста на российском фондовом рынке во вторник стали акции золотодобытчиков на фоне повышения цен на золото. В среду индекс МосБиржи продолжит движение в коридоре 2100-2200 пунктов, полагает аналитик.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, замедление инфляции в США должно убедить Федрезерв снизить темпы повышения ставки по федеральным фондам в 2023 году, что является позитивным фактором для фондовых площадок.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 0,03%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,8-1,6%) и Штаты (индексы растут на 0,8-2,3% во главе с Nasdaq).

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в ноябре выросли на 7,1% в годовом выражении после роста на 7,7% в октябре, показатель оказался на самом низком уровне с декабря прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали рост инфляции на 7,3%, согласно результатам опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

В среду вечером завершится декабрьское заседание ФРС, по итогам которого, как ожидается, ключевая процентная ставка в США будет повышена на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.

Также на этой неделе состоятся заседания Европейского центрального банка, Швейцарского национального банка и Банка Англии.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены сохраняют позитивный настрой на ожиданиях увеличения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений при уменьшении предложения на рынке из-за закрытия нефтепровода Keystone.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,07 за баррель (+2,7% и +2,5% в понедельник), январская цена WTI - $74,83 за баррель (+2,3% и +3% накануне).

Страны ОПЕК в ноябре сократили добычу нефти на 744 тыс. баррелей в сутки - до 28,83 млн б/с, говорится в отчете картеля.

Суммарная добыча стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, сократилась на 683 тыс. б/с, до 24,49 млн б/с. При этом их разрешенная квота в рамках соглашения ОПЕК + составляла 25,416 млн б/с. Таким образом, отставание от плана в рамках сделки составило 0,94 млн б/с.

Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, занимается устранением проблем и пока не представила план возврата Keystone в строй.

Приостановка работы нефтепровода, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, сократила предложение на мировом рынке на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), отмечает Market Watch.

Прошлую неделю оба сорта нефти завершили на минимуме с декабря 2021 года, потеряв за неделю более 11%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,5%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+6,3%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+6,2%), VEON (MOEX: VEON) (+4,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,6%).

Подешевели акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,9%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,7%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,2%), Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,2%), бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 24,79 млрд рублей (из них 6,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,66 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,06 млрд рублей на акции "Магнита").