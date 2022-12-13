.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ к закрытию торгов вышел в "плюс" вслед за миром на статистике из США
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,4%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 0,37% после повышения на 0,18% в октябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,98%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков
 
По итогам 2022 года динамика по инвестициям в основной капитал будет положительная - Решетников
Динамика инвестиций в основной капитал в РФ за 9 месяцев 2022 года позволяет ожидать роста инвестиций по итогам всего года вопреки предыдущим прогнозам, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Исходя из данных за 9 месяцев текущего года...
 
Установка "умных" счетчиков не увеличит платежи за ЖКУ
В платежах ЖКХ появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки "умных" счетчиков в жилых домах. Проработать такую меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщают "Известия". По информации газеты, управление приборами...
 
Минцифры планирует ввести механизм гарантированного спроса на российское ПО
Минцифры РФ разрабатывает новую систему поддержки российских разработчиков ПО: планируется обеспечить их гарантированным спросом на еще не разработанные решения за счет якорных заказчиков, которыми могут выступить крупные госкомпании, пишет...
 
13 декабря 2022 года 19:34

Рынок акций РФ к закрытию торгов вышел в "плюс" вслед за миром на статистике из США

Москва. 13 декабря. Снижение рынка акций РФ во вторник в ожидании введения новых антироссийских санкций со стороны ЕС сменилось вечером коррекцией вслед за ростом внешних площадок и нефти (Brent превысила $80 за баррель), подогретых статистикой о замедлении потребительской инфляции в США в ноябре, что дало надежду на ослабление монетарной политики Федрезервом США. Индексы МосБиржи и РТС вышли в "плюс" во главе с бумагами металлургических компаний, хуже рынка выглядели акции финансовых компаний.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2174,38 пункта (+0,1%, днем индекс опускался ниже 2155 пунктов), индекс РТС - 1088,97 пункта (+0,01%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3,9%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 62,9 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ не смог найти идей для роста, хотя внешний фон заметно улучшился. Нефть дорожала, на западных рынках ждут более мягкой политики от ФРС, Китай продолжает "открываться" после карантинов, хотя распространение COVID-19 только ускорилось. Всему виной ожидания 9-го пакета очередных антироссийских санкций Евросоюза, которые пока полностью не сформированы.

Индекс МосБиржи опустился ниже 100-дневной скользящей средней, что предполагает дальнейшее снижение в район 50-дневной - около 2129 пунктов. Рубль также остается под давлением санкционной неопределенности, хотя фактор растущей нефти должен способствовать укреплению рубля, как и приближающийся налоговый период.

Накануне статистика ФРБ Нью-Йорка показала резкое снижение инфляционных ожиданий населения в США. Эти ожидания во вторник были подтверждены статистикой Минтруда США, что подогрело ожидания смягчения позиций Федрезерва США. Нефть выросла за счет двух факторов: неясности перспектив перезапуска нефтепровода Keystone из канадской Альберты до побережья Мексиканского залива (США не получают около 620 тыс. б/с) и ожиданий сокращения запасов сырья в США, полагает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ во вторник продемонстрировал невыразительную динамику, несмотря на уверенный ценовой рост нефти и слабеющий рубль. Ближе к вечеру внешний фон заметно улучшился после публикации статданных по потребительской инфляции в США, что помогло индексу МосБиржи оттолкнуться от уровня поддержки вблизи 2160 пунктов.

Замедление темпов инфляции в США может быть сигналом к сдержанности ФРС при повышении ставок. Центральным событием среды будет заседание Федрезерва, итоги его станут известны в 22:00 МСК. Регулятор может увеличить ключевую ставку на 50 б.п., что в целом уже учтено в котировках, поэтому особое внимание инвесторов будет приковано к прогнозам и комментариям американского ЦБ.

Что касается российского рынка, то надежных драйверов для выхода из безыдейной консолидации по-прежнему не просматривается. Санкционные сигналы, напряженный геополитический фон и нестабильность сырьевых цен, вероятно, продолжат сдерживать покупательскую активность. Впрочем, умеренный рост индекса МосБиржи в район 2250-2270 пунктов до конца декабря еще вполне возможен, особенно если цены на нефть продолжат восстановление, а рубль сохранит склонность к ослаблению. В среду индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов, полагает Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что данные о замедлении годовой и помесячной инфляции в США обусловили рост котировок американских активов в преддверии объявления решения ФРС по процентным ставкам. Инвесторы ждут, что риторика Федрезерва смягчится.

Нефть Brent поднялась к $80 за баррель на фоне новостей об остановке на ремонт трубопровода Keystone, по которому нефть транспортируется из Канады в США. Лидерами роста на российском фондовом рынке во вторник стали акции золотодобытчиков на фоне повышения цен на золото. В среду индекс МосБиржи продолжит движение в коридоре 2100-2200 пунктов, полагает аналитик.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, замедление инфляции в США должно убедить Федрезерв снизить темпы повышения ставки по федеральным фондам в 2023 году, что является позитивным фактором для фондовых площадок.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 0,03%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,8-1,6%) и Штаты (индексы растут на 0,8-2,3% во главе с Nasdaq).

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в ноябре выросли на 7,1% в годовом выражении после роста на 7,7% в октябре, показатель оказался на самом низком уровне с декабря прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали рост инфляции на 7,3%, согласно результатам опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

В среду вечером завершится декабрьское заседание ФРС, по итогам которого, как ожидается, ключевая процентная ставка в США будет повышена на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.

Также на этой неделе состоятся заседания Европейского центрального банка, Швейцарского национального банка и Банка Англии.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены сохраняют позитивный настрой на ожиданиях увеличения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений при уменьшении предложения на рынке из-за закрытия нефтепровода Keystone.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,07 за баррель (+2,7% и +2,5% в понедельник), январская цена WTI - $74,83 за баррель (+2,3% и +3% накануне).

Страны ОПЕК в ноябре сократили добычу нефти на 744 тыс. баррелей в сутки - до 28,83 млн б/с, говорится в отчете картеля.

Суммарная добыча стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, сократилась на 683 тыс. б/с, до 24,49 млн б/с. При этом их разрешенная квота в рамках соглашения ОПЕК + составляла 25,416 млн б/с. Таким образом, отставание от плана в рамках сделки составило 0,94 млн б/с.

Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, занимается устранением проблем и пока не представила план возврата Keystone в строй.

Приостановка работы нефтепровода, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, сократила предложение на мировом рынке на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), отмечает Market Watch.

Прошлую неделю оба сорта нефти завершили на минимуме с декабря 2021 года, потеряв за неделю более 11%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,5%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+6,3%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+6,2%), VEON (MOEX: VEON) (+4,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,6%).

Подешевели акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,9%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,7%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,2%), Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,2%), бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 24,79 млрд рублей (из них 6,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,66 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,06 млрд рублей на акции "Магнита").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 декабря 2022 года 19:40
Рубль во вторник подешевел к доллару и евро, несмотря на общемировой рост интереса к риску
Москва. 13 декабря. Доллар США и евро повысились на Московской бирже по итогам вторника; рубль подешевел к бивалютной корзине в ожидании сообщений о новых антироссийских санкциях и несмотря на общемировой рост интереса к риску после выхода данных по инфляции в США, которые оказались лучше прогнозов.    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 19:01
Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Constellation Energy
Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Constellation Energy Corp. с целевой ценой $77 за штуку на горизонте двух месяцев, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова. "Вряд ли ближайших квартальных отчетах Constellation Energy сможет зафиксировать значительно...    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 18:55
Котировки евробондов РФ продемонстрировали во вторник боковую динамику на фоне выросших в цене UST
Москва. 13 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник боковую динамику на фоне выросших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) после публикации в США данных о замедлении инфляции в ноябре. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 18:25
"Финам" подтверждает рейтинг акций Oracle на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Oracle Corp. на уровне "покупать" с целевой ценой $108 за штуку и потенциалом роста 33% с текущего уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Компания Oracle по результатам II квартала 2023 ф. г. с окончанием 30 ноября отчиталась о росте выручки на 18%...    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 17:57
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Abbott с целью $120
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Abbott Laboratories с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,61%, стоп-приказ: $105, говорится в комментарии инвестиционной компании "Abbott увеличивает квартальные...    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 17:35
Вероятно сохранение паузы в изменении ставки ЦБ РФ в декабре 2022г - "Велес Капитал"
Вероятно сохранение паузы в изменении ключевой ставки Банка России на заседании в декабре 2022 года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Основным событием для локального денежного рынка станет пятничное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Мы ожидаем ее...    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 17:12
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 382,7 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 382,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: 323,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании "Роснефть" выделяет наличие...    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 16:47
Существуют риски усиления ослабления рубля - BCS Experss
Существуют риски усиления ослабления рубля в ближайшее время, считает эксперт BCS Experss Дмитрий Бабин. "Несмотря на приближение налогового периода, рубль остается под давлением сразу нескольких факторов. Это и сокращение экспортной выручки из-за снижения цен на сырье, наблюдаемое еще с лета, и...    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 16:18
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций АЛРОСА
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку цены акций "АЛРОСА" из-за неопределенности с дивидендами, отсутствия публикации отчетности и риска дополнительных налогов, сообщается в материале. "Пресс-служба "АЛРОСА" уточнила параметры дополнительного НДПИ на добычу алмазов...    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 15:48
Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в пятницу, 16 декабря - ITinvest
Вероятно сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых на заседании регулятора в пятницу, 16 декабря 2022 года, считают аналитики ITinvest. "Наиболее важным событием на локальном рынке облигаций на неделе станет последнее в этом году заседание Банка России по монетарной политике. Наши...    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 15:44
Рубль днем немного снижается к доллару и евро в ожидании информации о новых санкциях
Москва. 13 декабря. Доллар США и евро подрастают на Московской бирже во вторник днем, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в ожидании сообщений о новых антироссийских санкциях.    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 15:29
"Мои Инвестиции" сдержанно оценивают краткосрочные перспективы цены акций Аэрофлота
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сдержанно оценивают перспективы цены акций "Аэрофлота" в краткосрочной перспективе, сообщается в материале. "Хотя тема вывода иностранного флота из бермудского реестра положительна для "Аэрофлота", мы сдержанно оцениваем потенциал роста бизнеса и...    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 15:08
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% по итогам декабрьского заседания - Sber CIB
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 16 декабря, полагают аналитики Sber CIB. По мнению аналитиков инвестбанка, данный момент острой необходимости в изменении ставки нет, так как текущие темпы инфляции остаются низкими, что объясняется...    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 14:48
Беспрецедентное падение рынка акций РФ создает интересные возможности для покупки - BCS Express
Беспрецедентное падение рынка акций РФ создает интересные возможности для покупки на долгосрочную перспективу, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Российский рынок оторван от траектории международных площадок, а привычные поводыри не работают, - отмечает аналитик инвесткомпании. -...    читать дальше
.
13 декабря 2022 года 14:30
S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3970-4040п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3970-4040 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "Накануне S&P 500 оттолкнулся от 100-дневной скользящей средней и локального горизонтального уровня поддержки 3940 пунктов. За этим может последовать...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.