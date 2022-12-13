Котировки евробондов РФ продемонстрировали во вторник боковую динамику на фоне выросших в цене UST

Москва. 13 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник боковую динамику на фоне выросших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) после публикации в США данных о замедлении инфляции в ноябре. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт, подорожав до 59,77% от номинала (их доходность не изменилась и составила 10,5% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились во вторник на 175 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 61,56% от номинала (доходность выросла на 29 базисных пунктов, до 9,95% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 44 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 61 базисный пункт - до 40,72% от номинала (его доходность выросла на 19 базисных пунктов и составила 13,66% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,25% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 32,26% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 25 базисных пунктов - до 43,93% от номинала (их доходность выросла на 18 базисных пунктов - до 26,02% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 21 базисный пункт, до 41,14% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 21,65% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 4 базисных пункта, до 74,05% от номинала (его доходность выросла на 28 базисных пунктов - до 48,12% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт, составив 64,98% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых долговых рынках заметно улучшилась после публикации данных о замедлении инфляции в США в ноябре.

Потребительские цены в Соединенных Штатах в прошлом месяце выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 7,7% в октябре, говорится в докладе Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен в США в ноябре на уровне 7,3%. Данные о динамике индекса потребительских цен (CPI) являются ключевыми в преддверии последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы в среду вечером.

Эксперты в большинстве прогнозируют, что Федрезерв по итогам декабрьского заседания поднимет процентные ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Таким образом, регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики по сравнению с 75 базисных пунктов по итогам последних четырех заседаний. При этом экономисты ожидают, что американский ЦБ даст понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) еще не закончен, и новые повышения ставки последуют в начале следующего года, отмечает Financial Times. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что ФРС продолжит повышать ставки, но менее активными темпами: на 25 базисных пунктов на каждом из двух последующих заседаний.