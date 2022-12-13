"Финам" подтверждает рейтинг акций Oracle на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Oracle Corp. на уровне "покупать" с целевой ценой $108 за штуку и потенциалом роста 33% с текущего уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Компания Oracle по результатам II квартала 2023 ф. г. с окончанием 30 ноября отчиталась о росте выручки на 18% г/г, как и кварталом ранее. Выручка превысила консенсус-прогноз на $253 млн и собственный прогноз компании на $200 млн и составила $12,3 млрд. В этом году акции выглядят лучше широкого рынка, и мы рассчитываем, что эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе. Сегмент IaaS входит в фазу активного роста, и инвестиционный кейс компании остается привлекательным", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Oracle Corporation - одна из крупнейших американских компаний, разработчик систем управления базами данных, инструментов для разработки баз данных, а также ERP-систем.

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