"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Abbott с целью $120

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Abbott Laboratories с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,61%, стоп-приказ: $105, говорится в комментарии инвестиционной компании

"Abbott увеличивает квартальные дивиденды 51 год подряд. В начале декабря компания сообщила, что увеличит дивиденды на 8,5%, подтвердив свою приверженность к устойчивому росту доходности акционеров. Кроме того, эмитент продолжает зарабатывать на расширении своих брендов и улучшать продажи", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена демонстрирует уверенное движение к уровню $110 и в случае его пробоя сможет продолжить восходящее движение с целью $120. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $105 риск на портфель составит 0,2%", - указывают в "Финаме".

Abbott - мировой лидер в области здравоохранения. Портфель технологий компании охватывает всю сферу здравоохранения, включая ведущие предприятия и продукты в области диагностики, медицинского оборудования, диетических продуктов и фирменных лекарств.

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