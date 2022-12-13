"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 382,7 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 382,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: 323,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании

"Роснефть" выделяет наличие перспектив развития. Компания продолжает реализовывать проект "Восток Ойл", который пользуется поддержкой государства и может быть полностью ориентирован на рынки АТР. Первая нефть на проекте может быть получена уже в 2024 году, а к 2030 году добыча по плану должна достигнуть 2-2,3 млн барр./сутки. Эмитент может показать неплохую устойчивость к санкциям. В III квартале уже 77% сырой нефти экспортировалось в Азию, что упрощает работу по переориентации после введения эмбарго. На этом фоне по итогам 9 месяцев "Роснефти" удалось увеличить добычу углеводородов на 2,2% в годовом выражении в сопоставимом периметре, и мы полагаем, что в дальнейшем добыча нефтяника останется стабильной", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится на этапе восстановления после значительной коррекции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 323,7 руб. риск на портфель составит 0,2%", - указывают в "Финаме".

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Ее деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.