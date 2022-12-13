Существуют риски усиления ослабления рубля - BCS Experss

Существуют риски усиления ослабления рубля в ближайшее время, считает эксперт BCS Experss Дмитрий Бабин.

"Несмотря на приближение налогового периода, рубль остается под давлением сразу нескольких факторов. Это и сокращение экспортной выручки из-за снижения цен на сырье, наблюдаемое еще с лета, и увеличение импорта, в том числе сезонное. Вместе с традиционным стремлением уйти на длинные новогодние выходные в иностранной валюте, все это способствует ослаблению рубля, - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. - Важную роль в дальнейшей динамике всех активов способны сыграть данные о потребительской инфляции в США. Если они превысят ожидания, это может вызвать сильное снижение фондовых индикаторов и сырьевых цен, а также рост доллара к другим валютам. На этом фоне рубль способен ускорить ослабление".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.