Рубль днем немного снижается к доллару и евро в ожидании информации о новых санкциях

Москва. 13 декабря. Доллар США и евро подрастают на Московской бирже во вторник днем, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в ожидании сообщений о новых антироссийских санкциях.

Курс доллара США составил 63,21 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 41,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 66,55 руб./EUR1, подорожав на 17,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 30,68 копейки - до 64,71 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 5,5 копейки - до 9,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов в ожидании развития событий на тему санкций. Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока еще продолжает работать над девятым пакетом антироссийских санкций, и выразил надежду, что "соглашения удастся достичь на этой неделе".

Боррель добавил, что в ЕС согласовали ту часть будущего санкционного пакета, в которой речь идет о физлицах и некоторых организациях. По его словам, их в готовящемся "черном списке" будет около 200. Речь, в частности, пойдет о санкциях в отношении оборонного, юридического секторов, представителей Госдумы, Совета Федерации.

В новый пакет санкций могут попасть 144 физлица. Также ЕС собирается заморозить активы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), медиахолдинга "Национальная медиагруппа", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве. Кроме того, Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех каналов - НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

Помимо этого, новый пакет санкций, как ожидается, будет предусматривать запрет на продажу товаров двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов двух банков: МКБ (MOEX: CBOM) и Дальневосточного банка (MOEX: DVSB).

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания сразу нескольких крупных мировых ЦБ, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России.

Подавляющее большинство экспертов ожидает, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в декабре после ее повышения на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четырех предыдущих заседаний. Ставка, как ожидается, будет увеличена на 50 б.п., до 4,25-4,5% по итогам заседания 13-14 декабря.

Кроме того, Минтруда США во вторник обнародует данные о динамике потребительских цен в ноябре, за которыми внимательно следят участники рынков. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют замедление инфляции до 7,3% с октябрьских 7,7%.

Европейский ЦБ, который проводит заседание в четверг, также может замедлить темпы подъема ключевых ставок до 50 б.п. после их повышения на 75 б.п. в октябре и сентябре, ожидают эксперты.

Банк России, заседание которого состоится в пятницу, 16 декабря, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, полагают аналитики.

Нефтяные котировки поднимаются вторую сессию подряд благодаря ожиданиям смягчения антиковидных ограничений в Китае.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,74% - до $78,57 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,44% - до $73,49 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 2,5%, а WTI подскочила на 3% на оптимизме по поводу спроса на топливо в Китае и опасений сокращения предложения в США из-за приостановки работы нефтепровода Keystone.

Посол КНР в США Цинь Ган заявил в понедельник, что Пекин продолжит смягчать карантинные ограничения и рассчитывает на увеличение потока иностранных туристов в скором времени.

Тем временем американский нефтепровод Keystone, закрытый на прошлой неделе из-за утечки нефти, по-прежнему не возобновил работу, и пока непонятно, когда это случится. Пропускная способность трубопровода, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, составляет порядка 600 тыс. баррелей в сутки.

"Рубль по отношению к доллару превысил отметку 63 к середине торгов на российском рынке. Национальная валюта отыгрывает значительное снижение нефтяных котировок в течение последнего месяца, а также геополитические риски. В рамках текущего тренда рубль может достигнуть уровня 64-65 к доллару. В свою очередь, ближе к середине-концу декабря рубль получит дополнительную поддержку в виде реализации экспортной выручки. Пик выплат в декабре за ноябрь придется на 27-е число", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Повышенный спрос на иностранную валюту привел к ослаблению рубля, по итогам вчерашних торгов рубль подешевел на 1% - до 63 рублей за доллар. При этом в течение дня российская валюта отступала сильнее. Это было вызвано не глобальным укреплением евро, а повышенным спросом на него на локальном рынке. Он мог быть связан с новостями о готовящихся санкциях ЕС против некоторых российских банков. Кроме того, Global Fashion Group продала компанию Lamoda за 0,55 млрд евро, и, похоже, вчера состоялись расчеты по сделке. Сегодня утром рубль стабильно держался около 63 за доллар. В центре внимания сегодня будут ноябрьские данные по потребительской инфляции в США. Если ИПЦ, как и индекс цен производителей, повысится сильнее, чем ожидалось (консенсус-прогноз предполагает рост на 0,3% м/м), то вероятно некоторое укрепление доллара, так как завтрашние комментарии ФРС окажутся довольно жесткими. В этом случае мы не исключаем ослабления рубля до 63,3 за доллар. Однако повышенный спрос на иностранную валюту мог уже быть удовлетворен, что позволит рублю вернуться к 63. Если же рост потребительских цен в США окажется более умеренным, чем ожидалось, то вероятно глобальное ослабление американской валюты, что позволит рублю закрепиться на уровнях менее 63 за доллар", - отмечает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Во второй половине декабря предложение валюты должно расти по мере приближения налогового периода, что может стабилизировать рынок. В ближайшей же перспективе рубль может получить поддержку, если сегодняшние данные по потребительской инфляции в США за ноябрь и завтрашнее решение ФРС по ставкам порадуют инвесторов. При таком сценарии возможно усиление спроса на рискованные активы и ослабление доллара, которые станут благоприятным фактором для нефти. В противном случае давление на нефть и рубль может усилиться", - говорит начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Банк России во вторник, 13 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,5 трлн рублей (при лимите 2,5 трлн рублей и спросе 2 трлн 795,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 декабря, банки разместили 3 трлн 063,3 млрд рублей (при лимите 3,15 трлн рублей и спросе 3 трлн 063,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,82% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,54% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.