"Мои Инвестиции" сдержанно оценивают краткосрочные перспективы цены акций Аэрофлота

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сдержанно оценивают перспективы цены акций "Аэрофлота" в краткосрочной перспективе, сообщается в материале.

"Хотя тема вывода иностранного флота из бермудского реестра положительна для "Аэрофлота", мы сдержанно оцениваем потенциал роста бизнеса и стоимости акций эмитента в краткосрочной перспективе. Компания продолжает балансировать на грани рентабельности", - отмечает эксперт Елена Сахнова.

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