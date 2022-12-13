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13 декабря 2022 года 15:29

"Мои Инвестиции" сдержанно оценивают краткосрочные перспективы цены акций Аэрофлота

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сдержанно оценивают перспективы цены акций "Аэрофлота" в краткосрочной перспективе, сообщается в материале.

"Хотя тема вывода иностранного флота из бермудского реестра положительна для "Аэрофлота", мы сдержанно оцениваем потенциал роста бизнеса и стоимости акций эмитента в краткосрочной перспективе. Компания продолжает балансировать на грани рентабельности", - отмечает эксперт Елена Сахнова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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