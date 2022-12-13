ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% по итогам декабрьского заседания - Sber CIB

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 16 декабря, полагают аналитики Sber CIB.

По мнению аналитиков инвестбанка, данный момент острой необходимости в изменении ставки нет, так как текущие темпы инфляции остаются низкими, что объясняется повышенной склонностью потребителей к сбережениям. Инфляцию, на взгляд экспертов, также сдерживает тот факт, что в IV квартале текущего года денежно-кредитные условия ужесточились по сравнению с третьим кварталом из-за роста доходностей ОФЗ и повышения неценовых требований к заёмщикам.

"В своём релизе регулятор, вероятно, предупредит о высоких инфляционных рисках в следующем году, связанных с прогнозируемым расширением дефицита бюджета, - полагают аналитики. - Как ранее уже отмечал ЦБ, не исключено, что обстоятельства могут потребовать ужесточения денежно-кредитной политики. Также ЦБ может отметить, что в условиях сокращения предложения рабочей силы ситуация на рынке труда является потенциальным проинфляционным фактором".

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