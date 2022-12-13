"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ENN Energy с целевой ценой 131HKD за штуку на декабрь 2023 года, что отражает потенциал роста 18% без учета дивидендов, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Широкая база поставщиков СПГ дает ENN Energy возможность фиксировать относительную экономию по топливным расходам, а смягчение риторики властей КНР относительно COVID-19 может благоприятно сказаться на росте числа розничных потребителей компании и в целом привести к восстановлению деловой активности. Кроме того, холдинг имеет дополнительные точки роста за счет энергопроектов и маржинальных допуслуг, которые увеличивают выручку двухзначными темпами", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

ENN Energy - китайский коммунальный холдинг, преимущественно сфокусированный на распределении и сбыте природного газа. Компания работает в 21 регионе КНР и управляет 252 проектами городского газоснабжения.

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