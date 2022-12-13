BCS Express понизил целевую цену акций Horizon Therapeutics до $116,5

BCS Express понизил целевую цену акций Horizon Therapeutics PLC со $124 до $116,5 за штуку и рекомендацию с "покупать" до "держать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Компания Amgen объявила о решении приобрести Horizon Therapeutics по цене $116,5 за акцию, что представляет собой премию в 20% к цене закрытия предыдущего дня, - пишут эксперты. - Общая оценка компании при поглощении составит $28,3 млрд (акции + чистый долг). Сделка пройдет по мультипликатору Forward EV/S (2023) в размере 7x, что ниже прогнозируемого нами мультипликатора EV/S в 8x. Мы не ожидаем каких-либо конкурентных ставок по покупке компании, так как другие основные претенденты отказались от приобретения. Мы также не ждем каких-либо регуляторных преград для закрытия данной сделки. С учетом того, что до выкупной цены осталось около 4% роста, мы понижаем рекомендацию с "покупать" до "держать" и снижаем целевую цену с $124 до $116,5".

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