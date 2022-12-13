Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Costco на уровне $555

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Costco Wholesale на уровне $555 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Севака Араратяна.

"Оцениваем отчетность Costco за I квартал 2023 ф. г. нейтрально. Компания демонстрирует те же тенденции, что и другие крупные ретейлеры, в частности Walmart и Target. Проблемы связаны с продажами в дискреционных категориях. Кроме того, для сохранения лояльности покупателей и борьбы с затовариванием компания, как и ее конкуренты, была вынуждена проводить более масштабные, чем планировала изначально, уценки. На прибыль компании негативно повлияли курсовые разницы. Неожиданно снизились онлайн-продажи. Значимых проблем со снижением покупательской способности клиентов Costco не испытывает, так как формат членских взносов подразумевает оптовые закупки, которые, как правило, более доступны покупателям с доходами выше средних", - пишет эксперт.

Кроме того, из $1,36 млрд чистой прибыли $1 млрд обеспечивают членские вносы, притом что возобновляет членство 92,5% покупателей. Это, на взгляд аналитика, делает финансовую модель ретейлера намного более устойчивой, чем у ее конкурентов. "С учетом всего вышесказанного мы оставляем целевую цену по акции Costco на отметке $555", - резюмирует Араратян.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.