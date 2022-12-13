Ставка ЦБР, скорее всего, останется на уровне 7,5% в декабре - Инвестбанк Синара

Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на уровне 7,5% по итогам заседания 16 декабря 2022 года, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"В ответ на более высокие бюджетные расходы регулятор в 2023 году ужесточит денежно-кредитную политику, чтобы обуздать инфляционное давление, порождаемое фискальным стимулированием. Рынок должен быть готов к повышению ставки на первых заседаниях Банка России в будущем году", - отмечают эксперты в комментарии.

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