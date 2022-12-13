Рынок акций РФ утром не смог развить отскок из-за санкционных ожиданий, несмотря на рост нефти

Москва. 13 декабря. Позитивное открытие рынка акций РФ во вторник не получило развития на ожиданиях новых антироссийских санкций со стороны ЕС, несмотря на дорожающую нефть (Brent превысила $79 за баррель) и коррекцию внешних фондовых площадок в ожидании статистики по потребительской инфляции в США. Индекс МосБиржи держится в районе 2170 пунктов за счет ослабления рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2172,78 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1081,67 пункта (-0,7%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 63,29 рубля (+0,49 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российскому рынку акций не удается восстановить импульс к росту, несмотря на улучшение внешнего фона и восстановление нефти от годовых минимумов.

Если ожидания замедления инфляции в США оправдаются, это станет позитивным сигналом в преддверии подведения итогов заседания ФРС уже в эту среду. На нефтяных графиках Brent и WTI формируются сигналы, указывающие на вероятность развития краткосрочного роста в район $83,5 и $77,5 за баррель соответственно. В пользу покупателей выступают ожидания увеличения спроса со стороны Китая, а также утечка на трубопроводе Keystone. Во вторник и среду ежемесячные отчеты по рынку опубликуют ОПЕК и МЭА.

Рынок акций РФ краткосрочно остается в боковике, индексы МосБиржи и РТС сохраняют поддержки 2150 и 1080 пунктов соответственно. Сигналов, предвещающих резкое движение в ту или иную сторону, пока не поступает, но импульса к росту однозначно не наблюдается в отсутствие идей. На этой неделе закрываются дивидендные реестры по багам "Инарктики" (MOEX: AQUA) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR), а от "Системы" ждут финансовых результатов за III квартал. ЦБ РФ проведет очередное заседание. Кроме того, будут опубликованы данные по ежемесячному ВВП России. Утверждение 9-го пакета санкций против РФ пока отложено, но геополитическое давление на рынок сохраняется, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, снижение инфляционных ожиданий в США может спровоцировать яркое рождественское ралли фондовых площадок.

Внешний фон утром во вторник слабо позитивный. Снижение инфляционных ожиданий в США повышает вероятность скорого завершения цикла ужесточения ФРС и может спровоцировать рождественское ралли активов. С другой стороны, в Китае эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась на фоне смягчения мер контроля. Плюс к этому США продолжают наращивать ограничения по торговле с КНР в сфере высокотехнологичной продукции. Однако для отечественного рынка акций более важными могут оказаться рост цены нефти и оптимистичные прогнозы по ней. Соответственно, можно ожидать небольшого отскока по нефтяным бумагам, а также попытки рубля укрепиться, полагает Кочетков.

В США индексы акций накануне выросли на 1,4-1,6% во главе с Dow в ожидании публикации свежих данных об инфляции в США. Кроме того, инвесторы ждут итогов заседаний ведущих мировых центральных банков, которые пройдут на этой неделе и которые могут задать тон на оставшуюся часть года, пишет MarketWatch.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 0,03%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 торгуется на уровне понедельника).

Главным событием для мировых инвесторов во вторник станет публикация данных о ноябрьской инфляции в США в 16:30 МСК. Аналитики ждут замедления инфляции до 7,3% с октябрьских 7,7%.

А уже в среду вечером завершится декабрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, ключевая процентная ставка в США будет повышена на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.

Также на этой неделе состоятся заседания Европейского центрального банка, Швейцарского национального банка и Банка Англии.

Поддержку фондовому рынку оказали заявления посла КНР в США Цинь Гана о том, что меры по сдерживанию распространения коронавируса в Китае, вероятно, будут смягчены еще сильнее, и въезд иностранных туристов в страну будет упрощен.

Кроме того, власти Гонконга со среды отменят требование воздерживаться от посещения баров, ресторанов и тренажерных залов для всех туристов в течение трех дней после въезда в город.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут вторую сессию подряд на ожиданиях увеличения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений при уменьшении предложения на рынке из-за закрытия нефтепровода Keystone.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $79,18 за баррель (+1,5% и +2,5% в понедельник), январская цена WTI - $74,19 за баррель (+1,4% и +3% накануне).

Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, занимается устранением проблем и пока не представила план возврата Keystone в строй.

Приостановка работы нефтепровода, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, сократила предложение на мировом рынке на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), отмечает Market Watch.

Посол КНР в США Цинь Ган заявил в понедельник, что Пекин продолжит смягчать карантинные ограничения и рассчитывает на увеличение потока иностранных туристов в скором времени. Однако заболеваемость COVID-19 в стране продолжает расти, и эксперты консалтинговой компании FGE предупреждают о возможности неожиданного ужесточения ограничений Пекином.

Прошлую неделю оба сорта нефти завершили на минимуме с декабря 2021 года, потеряв за неделю более 11%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,7%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+5,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,5%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,6%).

Подешевели расписки Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,6%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1,3%), Cian (MOEX: CIAN) (-0,7%), Qiwi (MOEX: QIWI) (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 3,29 млрд рублей (из них 664,98 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 561,03 млн рублей на бумаги "Магнита" и 383,15 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").