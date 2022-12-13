Новые бонды Синара-ТМ серии 001Р-03 интересны для покупки - ПСБ

Новые облигации АО "Синара - Транспортные Машины" серии 001Р-03 интересны для покупки, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Синара-ТМ" 13 декабря собирает заявки на выпуск облигаций серии 001Р-03. Ориентир ставки 1-го купона 5-летнего выпуска объемом от 5 млрд руб. установлен на уровне не выше 11,75% годовых. Ему соответствует доходность 12,28% годовых, что смотрится интересно для покупки", - отмечают эксперты в комментарии.

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