Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 13 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут немного подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник уверенным ростом. Участники рынка ждут публикации свежих данных об инфляции в США. Кроме того, их интересуют итоги заседаний ведущих мировых центральных банков (ФРС, ЕЦБ, Банка Англии), которые пройдут на этой неделе и которые могут задать тон на оставшуюся часть года.

На прошлой неделе рынок акций демонстрировал негативную динамику, поскольку инвесторов продолжает беспокоить повышение стоимости заимствований Федеральной резервной системой (ФРС) и его влияние на экономику и корпоративные доходы. Согласно среднему прогнозу аналитиков, темпы роста потребительских цен в США в ноябре замедлились до 7,3% по сравнению с 7,7% в предыдущий месяц. Данные об инфляции будут опубликованы во вторник.

Большинство фондовых индексов крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются утром во вторник, следуя за динамикой американских акций накануне. Главным событием для мировых инвесторов во вторник станет публикация данных о ноябрьской инфляции в США в 16:30 мск. А уже в среду вечером завершится декабрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, ключевая процентная ставка в США будет повышена на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Также на этой неделе состоятся заседания Европейского центрального банка, Швейцарского национального банка и Банка Англии.

Поддержку фондовому рынку оказали заявления посла КНР в США Цинь Гана о том, что меры по сдерживанию распространения коронавируса в Китае, вероятно, будут смягчены еще сильнее, и въезд иностранных туристов в страну будет упрощен. Кроме того, власти Гонконга со среды отменят требование воздерживаться от посещения баров, ресторанов и тренажерных залов для всех туристов в течение трех дней после въезда в город. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:25 мск поднимается на 0,4%, а китайский Shanghai Composite тем временем снизился на 0,1%. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi потерял 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 подскочил на 1,4%.

В свою очередь цены на нефть растут вторую сессию подряд на ожиданиях увеличения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений при уменьшении предложения на рынке из-за закрытия нефтепровода Keystone. Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, занимается устранением проблем и пока не представила плана возврата Keystone в строй. Приостановка работы нефтепровода, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, сократила предложение на мировом рынке на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК во вторник составила $78,97 за баррель, что 1,26% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,5%, до $77,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 1,18%, до $74,03 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 3%, до $73,17 за баррель. Прошлую неделю оба сорта нефти завершили на минимуме с декабря 2021 года, потеряв за неделю более 11%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,937 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,115 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 декабря снизился на 0,09% и составил 109,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (10-12 декабря) потерял 0,02%, опустившись до 820,74 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Башнефть-07" (-0,77%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,73%) и "РЖД-32" (-0,69%), а в лидерах повышения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,42%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,36%) и "Сбербанк-002Р-01" (+0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершило размещение облигаций серии БО-001P-27 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ объемом 20 млрд 597,323 млн рублей. Дата погашения выпуска 28 ноября 2032 года. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,4% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Первый купон продлится с 12 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) установило ставку 1-20-го купонов 5-летних облигаций серии БО-001P-06 объемом 10 млрд рублей на уровне 11,3% годовых. Сбор заявок прошел 12 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 15 декабря.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 14 декабря с 11:00 до 16:00 МСК планирует собрать заявки на 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-23 объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир доходности - премия 120 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Предусмотрены квартальные купоны.

АО "Ювелит" (производитель украшений под брендом Sokolov) перенесло с 14 на 20 декабря сбор заявок на дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 550 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей. По выпуску будет предусмотрен ковенантный пакет. В начале ноября Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 13-го купона субординированных облигаций 2-й и 3-й серий в размере 8,5% годовых. Банк завершил размещение бессрочных субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Номинал - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона субордов обеих серий установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки купонов начиная с 3-го купона определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого последующего купонного периода, плюс 1 процентный пункт. По выпускам предусмотрены колл-опционы в декабре 2026 года.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставки 29-40-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10,98% годовых. ГТЛК разместила 10-летний выпуск биржевых бондов объемом 4 млрд рублей в декабре 2015 года. Облигации имеют 40 квартальных купонов.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 13-15-го купонов облигаций серий БО-11 и БО-12 на уровне 8,55% годовых. Банк разместил оба 10-летних выпуска общим объемом 10 млрд руб. в декабре 2016 года. Ставка 1-го купона по обоим выпускам установлена в размере 9,8% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 39-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело 2 млн 020 тыс. 142 облигации 41-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млрд руб., номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Таким образом, РЖД выкупили 13,5% эмиссии. Компания разместила 15-летний выпуск 41-й серии в декабре 2016 года. Размещение прошло по закрытой подписке среди юрлиц - резидентов РФ. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставки 7-12-го купонов бондов составили 6,65% годовых.