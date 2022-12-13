Акции Магнита привлекательны для покупок на текущих уровнях - ПСБ

Акции "Магнита" привлекательны для покупок на текущих уровнях, фундаментальная оценка бумаг компании - 5500 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Стоимость бумаг "Магнита" перешла к снижению с конца октября, а в начале декабря распродажи усилились, причем торговая активность в бумагах 6 декабря была на максимумах с момента обвала фондового рынка в конце февраля, констатируют эксперты.

"Первый этап коррекции мы связываем с публикациями операционных результатов ряда крупных ритейлеров, которые дают сигнал о том, что бизнес постепенно переходит в этап стагнации. Второй же этап касается непосредственно самого эмитента. Компания опубликовала финансовые результаты по РСБУ за 9М22, однако инвесторы до сих пор не получили отчетность по МСФО, что в целом ставит под риск выплаты дивидендов компанией. Также мы не исключаем, что часть своей доли в бизнесе мог продать ВТБ на фоне своих текущих трудностей. Однако настолько ли пессимистично будущее "Магнита"? - пишут аналитики в комментарии банка. - Он исторически был "защитным" активом с крепкими позициями на рынке. Несмотря на замедление инфляции в России, она остается довольно высокой (в сравнении со средними значениями "до кризиса"), что будет поддерживать бизнес компании, а также отражено в растущей выручке по РСБУ за 9М22 (до 532 млн руб.). Учитывая, что мы ожидаем инфляцию в 2023 году на уровне 7,5% г/г, а безработицу на уровне 5,5% г/г, рост среднего чека останется ключевым драйвером в росте выручки "Магнита".

Эксперты обращают внимание, что на фоне ограниченности роста доходов населения спектр потребления в России смещается в сторону дискаунтеров. Среди ритейлеров "Магнит" занимает уверенное второе место с планами развития 600 подобных магазинов к 2025 году, а также с 20% долей собственной продукции, что позволяет оптимизировать ценообразование.

"Отметим, что помимо уверенных конкурентных позиций в отрасли, эмитент обладает высоким уровнем ликвидности, что делает предположение об отсутствии дивидендов в 2023 году маловероятным. Даже если "Магнит" откажется от выплат, компания сможет перераспределить средства на совершение M&A операций и, как следствие, увеличить свою фундаментальную стоимость. Фундаментально оцениваем акции компании в размере 5500 рублей за штуку и на текущих уровнях считаем бумаги компании потенциально привлекательными", - указывают аналитики ПСБ.

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