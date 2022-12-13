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13 декабря 2022 года 10:09
Вероятен рост индекса Мосбиржи на торгах во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи может подрасти на торгах во вторник и попытаться вернуться выше 20-дневной средней, к верхней границе диапазона 2150-2200 пунктов, в котором он находится последнее время, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. Эксперт также отмечает в комментарии, что ввиду активного восстановления цен на нефть ожидается оживление спроса на бумаги нефтегазовых компаний. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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13 декабря 2022 года 14:30
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.13 декабря 2022 года 14:13
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.13 декабря 2022 года 13:49
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.13 декабря 2022 года 13:26
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.13 декабря 2022 года 13:02
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.13 декабря 2022 года 12:18
Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на уровне 7,5% по итогам заседания 16 декабря 2022 года, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "В ответ на более высокие бюджетные расходы регулятор в 2023 году ужесточит денежно-кредитную политику, чтобы обуздать инфляционное давление,... читать дальше
.13 декабря 2022 года 11:58
Ситуация на рынке энергоресурсов продолжает оказывать давление на рубль, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Аналитики констатируют, что во вторник утром ослабление рубля продолжается. "Ситуация на рынке энергоресурсов продолжает оказывать давление на рубль, но в ближайшие дни... читать дальше
.13 декабря 2022 года 11:40
Москва. 13 декабря. Позитивное открытие рынка акций РФ во вторник не получило развития на ожиданиях новых антироссийских санкций со стороны ЕС, несмотря на дорожающую нефть (Brent превысила $79 за баррель) и коррекцию внешних фондовых площадок в ожидании статистики по потребительской инфляции в США. Индекс МосБиржи держится в районе 2170 пунктов за счет ослабления рубля. читать дальше
.13 декабря 2022 года 11:37
Транспортные Машины" серии 001Р-03 интересны для покупки, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Синара-ТМ" 13 декабря собирает заявки на выпуск облигаций серии 001Р-03. Ориентир ставки 1-го купона 5-летнего выпуска объемом от 5 млрд руб. установлен на уровне не выше 11,75% годовых. Ему... читать дальше
.13 декабря 2022 года 11:18
Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции CSPC Pharmaceutical Group Ltd. с целевой ценой HKD11,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Финансовые результаты CSPC за I-III квартал 2022г превзошли ожидания. Компания объявила... читать дальше
.13 декабря 2022 года 11:00
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика США и еврозоны: - Индекс потребительских цен в США в ноябре; - Индекс экономических настроений еврозоне в декабре от ZEW. Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.13 декабря 2022 года 10:46
Котировки нефти, скорее всего, консолидируются в диапазоне $79-80 за баррель Brent во вторник, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть Brent восстановили по итогам понедельника часть падений прошлой недели. Февральский фьючерс уже торгуется по $79/барр.... читать дальше
.13 декабря 2022 года 10:32
Акции "Магнита" привлекательны для покупок на текущих уровнях, фундаментальная оценка бумаг компании - 5500 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Стоимость бумаг "Магнита" перешла к снижению с конца октября, а в начале декабря распродажи усилились, причем торговая активность в... читать дальше
.13 декабря 2022 года 10:19
Цена нефти может превысить $80 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагают аналитики Sber CIB. "Баррель нефти Brent в понедельник после ослабления коронавирусных ограничений в Китае подорожал на $1,20, до $78,02, - констатируют эксперты. - Во вторник утром нефтяные котировки превысили... читать дальше
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