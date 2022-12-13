Вероятен рост индекса Мосбиржи на торгах во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подрасти на торгах во вторник и попытаться вернуться выше 20-дневной средней, к верхней границе диапазона 2150-2200 пунктов, в котором он находится последнее время, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Эксперт также отмечает в комментарии, что ввиду активного восстановления цен на нефть ожидается оживление спроса на бумаги нефтегазовых компаний.

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