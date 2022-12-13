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13 декабря 2022 года 09:56

Доминирующий фактор для курса рубля - траектория профицита внешней торговли - BCS Express

Доминирующим фактором курса национальной валюты в эпоху санкций и контрмер ЦБ РФ по ограничению трансграничного перемещения капитала является траектория профицита внешней торговли, говорится в материале эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Российский рубль в понедельник еще немного укрепился, но быстро перешел к ослаблению. По итогам дня коррекционные настроения в инвалютах были полностью подавлены. В последние дни сценарий плавного отката валютных пар с последующим рывком на максимумы месяца был базовым. Доминирующий фактор курса нацвалюты в эпоху санкций и контрмер ЦБ по ограничению трансграничного перемещения капитала - траектория профицита внешней торговли. Темп роста показателя остается в два раза выше прошлогоднего, но весной и летом темп составлял 3-3,5 раза. Однозначно можно судить о значительном замедлении динамики экспортных потоков при активном восполнении импортных поставок. Дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке сокращается, что и приводит к оперативному ослаблению рубля. Никакие другие факторы курса рубля в виде налоговых периодов (статистически влияние низкое) или монетарного цикла (ЦБ наверняка сохранит ставку 7,5%) сейчас не могут противостоять ослабляющемуся торговому драйверу, - пишет аналитик инвесткомпании. - Технически доллар США проваливался под уровень 62,5 руб./$1, поэтому перезайти давали с лихвой. Ориентиром декабря по паре USD/RUB по-прежнему выступает район 65 руб./$1, до него еще порядка 3%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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