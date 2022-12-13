Brent подорожала до $79,12 за баррель

Рынок акций США завершил понедельник уверенным ростом. Рынки акций стран АТР преимущественно растут во вторник. Цены на нефть растут на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник уверенным ростом.

Участники рынка ждут публикации свежих данных об инфляции в США. Кроме того, их интересуют итоги заседаний ведущих мировых центральных банков, которые пройдут на этой неделе и которые могут задать тон на оставшуюся часть года, пишет MarketWatch.

На прошлой неделе рынок акций демонстрировал негативную динамику, поскольку инвесторов продолжает беспокоить повышение стоимости заимствований Федеральной резервной системой (ФРС) и его влияние на экономику и корпоративные доходы. "Восстановление глобального аппетита к риску затормозилось на прошлой неделе, особенно в США, где основные индексы пережили самый большой спад с сентября. Повестка дня на этой неделе насыщена крупными макроэкономическими обновлениями, которые проверят настрой инвесторов", - полагает аналитик Peel Hunt Ян Уильямс.

"Объем торгов сегодня (в понедельник - ИФ) был довольно низким, и есть желание перейти в режим наблюдения" без активных действий, заявил глава отдела инвестиций Facet Wealth Томас Графф. "Но есть две возможности для больших движений вверх на этой неделе: либо если инфляция окажется ниже ожиданий, либо если ФРС намекнет на то, что на будущих заседаниях она будет поднимать ставки всего на 25 базисных пунктов", - добавил он.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, темпы роста потребительских цен в США в ноябре замедлились до 7,3% по сравнению с 7,7% в предыдущий месяц. Данные об инфляции будут опубликованы во вторник.

Биотехнологическая компания Amgen (SPB: AMGN) в понедельник объявила о том, что достигла соглашения о покупке производителя лекарств Horizon Therapeutics за $27,8 млрд. Котировки акций Amgen снизились на 0,7%, став единственным компонентом индекса Dow Jones, который завершил сессию "в минусе". В то же время как цена Horizon Therapeutics взлетела на 15,5%.

Стоимость бумаг Coupa Software (SPB: COUP) подскочила на 26,7% после того, как Thomas Bravo объявила о покупке этого разработчика программного обеспечения за $8 млрд.

Между тем котировки акций Rivian (SPB: RIVN) упали на 6,2%. Производитель электромобилей заявил в понедельник, что не будет продвигать план по выпуску электрофургонов в Европе с германской Mercedes-Benz. Соглашение об этом было подписано всего три месяца назад.

Стоимость бумаг Tesla (SPB: TSLA) снизилась на 6,3%, Moderna Inc. (SPB: MRNA) - на 6,9%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) и Target Corp. (SPB: TGT) - на 1,5%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 528,58 пункта (1,58%) - до 34005,04 пункта. Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Boeing Co. (SPB: BA), подорожавшие на 3,75%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,9% и Visa Inc. (SPB: V) - на 2,8%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 56,18 пункта (1,43%), составив 3990,56 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии прибавил 139,12 пункта (1,26%), завершив сессию на отметке 11143,74 пункта.

Большинство фондовых индексов крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются утром во вторник, следуя за динамикой американских акций накануне.

Главным событием для мировых инвесторов во вторник станет публикация данных о ноябрьской инфляции в США в 16:30 мск. Аналитики ждут замедления инфляции до 7,3% с октябрьских 7,7%.

А уже в среду вечером завершится декабрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, ключевая процентная ставка в США будет повышена на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.

Также на этой неделе состоятся заседания Европейского центрального банка, Швейцарского национального банка и Банка Англии.

Поддержку фондовому рынку оказали заявления посла КНР в США Цинь Гана о том, что меры по сдерживанию распространения коронавируса в Китае, вероятно, будут смягчены еще сильнее, и въезд иностранных туристов в страну будет упрощен.

Кроме того, власти Гонконга со среды отменят требование воздерживаться от посещения баров, ресторанов и тренажерных залов для всех туристов в течение трех дней после въезда в город.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:25 мск поднимается на 0,4%, а китайский Shanghai Composite тем временем снизился на 0,1%.

Акции китайских девелоперов и компаний потребсектора преимущественно растут во вторник, тогда как бумаги фирм из сферы здравоохранения и ИТ главным образом снижаются, пишет Trading Economics.

Котировки бумаг Alibaba (SPB: BABA) в ходе торгов в Гонконге растут на 0,1%, рыночная стоимость автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) опускается на 1,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,4%.

Лидерами роста среди компонентов индекса выступают акции компаний Toho Titanium (1,8%), Inpex Corp. (1,6%) и Eneos Holdings (1,7%).

Цена бумаг SoftBank Group и Fast Retailing увеличилась на 0,6%, Sony Group и Toyota Motor - на 0,7%, Takeda Pharmaceutical - на 2,1%.

Южнокорейский индекс Kospi потерял 0,3%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 2,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 подскочил на 1,4%.

Лидером роста выступает ИТ-сектор: акции Block Inc. дорожают на 3,5%, Xero - на 1%, Brainchip Holdings - на 2,9%. Цена бумаг "большой четверки" австралийских банков растет на 0,7-1,5%, тогда как капитализация ведущих горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto снижается на 0,4-0,6%.

Цены на нефть растут вторую сессию подряд на ожиданиях увеличения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений при уменьшении предложения на рынке из-за закрытия нефтепровода Keystone.

Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, занимается устранением проблем и пока не представила плана возврата Keystone в строй.

Приостановка работы нефтепровода, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, сократило предложение на мировом рынке на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), при том, что "баланс спроса и предложения на нем и так был слабым", отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Partners Маниш Радж, слова которого приводит Market Watch.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $79,12 за баррель, что на $1,13 (1,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,89 (2,5%), до $77,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,01 (1,38%), до $74,18 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $2,15 (3%), до $73,17 за баррель.

Прошлую неделю оба сорта нефти завершили на минимуме с декабря 2021 года, потеряв за неделю более 11%.

Посол КНР в США Цинь Ган заявил в понедельник, что Пекин продолжит смягчать карантинные ограничения и рассчитывает на увеличение потока иностранных туристов в скором времени. Однако заболеваемость COVID-19 в стране продолжает расти, и эксперты консалтинговой компании FGE предупреждают о возможности неожиданного ужесточения ограничений Пекином.

"Оптимизм инвесторов, связанный со смягчением ковидных мер в Китае и вероятным увеличением спроса на нефть, перевешивает опасения спада в других частях мира", - говорит аналитик Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре Вишну Варатан, которого цитирует агентство Bloomberg.