Цена нефти может подняться до $80-81/барр. в ближайшее время - BCS Express

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровням $80-81 за баррель в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в понедельник отскочили, нивелируя часть снижения прошлой недели. Участники рынка переоценивают итоги первой недели эмбарго, а также осторожно закладывают в котировки надежды на замедление цикла ужесточения ставок ФРС. В Китае продолжает бушевать эпидемия COVID-19, но замедление темпов заражения дает надежду на смягчение карантинов и восстановление спроса. Впрочем, эти надежды длятся уже много месяцев. Трубопровод Keystone, перекачивающий около 620 тыс. б/с канадской нефти в США, остается закрытым из-за утечки (сроки возобновления работы не называются). Перебои с поставками из Канады могут привести к падению запасов нефти на ключевых нефтяных терминалах в США, - указывает аналитик инвестиционной компании в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник утром продолжают восстанавливаться. Технически потенциал для первой волны роста расположен в районе $80-81 за баррель. Для более существенного роста важна смена информационной повестки, чтобы покупатели стали более решительными в своих ставках на восстановление. В целом сценарий возвращения выше $90 за баррель к концу месяца выглядит вполне реальным, но уровень неопределенности достаточно высок".

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