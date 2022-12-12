Рубль в понедельник упал к доллару и евро в ожидании новостей о новых санкциях

Москва. 12 декабря. Доллар США и евро заметно выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль активно подешевел к бивалютной корзине в ожидании информации о новых антироссийских санкциях.

Курс доллара США составил 62,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 66,37 руб./EUR1, подорожав на 82,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 57,36 копейки - до 64,41 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,7 копейки - до 8,99 рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам торгов первого дня недели в ожидании развития событий на тему санкций. Ранее сообщалось, что позднее в понедельник или во вторник станут известны детали девятого пакета санкций ЕС против России, который еще находится в стадии согласования. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран ЕС.

По его словам, главы МИД стран ЕС имеют разное мнение по поводу новых санкций, и необходимо добиться еще согласия по ряду вопросов. Он добавил, что это не будет простой задачей.

На прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести очередной пакет санкций против России. В рамках новых мер ЕК хотела бы включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, среди которых - российские военные, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы, политические партии, оборонные предприятия. Помимо этого, ЕК хочет ввести запрет на операции с тремя российскими банками, в том числе со "Всероссийским банком развития регионов", а также на вещание четырех российских каналов СМИ.

Кроме того, ЕК хотела бы введения новых мер в сфере экономики, в частности, направленных на российские энергетический и горнодобывающий сектора, "включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую отрасль России".

В свою очередь портал Politico отмечал, что ЕК в рамках новых санкций против РФ предлагает включить в "черные списки" 169 структур и ограничить поставки ряда товаров с целью ослабить промышленность России, включая военную.

Разница в динамике доллара и евро была обусловлена их положением на рынке Forex. Евро активно повышается в паре с долларом перед заседаниями Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). ФРС подведет итоги двухдневного заседания в среду, ЕЦБ огласит решение относительно денежно-кредитной политики в четверг.

Кроме того, Минтруда США во вторник обнародует данные о динамике потребительских цен в ноябре, за которыми внимательно следят участники рынков. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют замедление инфляции до 7,3% с октябрьских 7,7%.

Рынок ожидает, что по итогам заседания ФРС ключевая процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов (б.п.), тогда как на предыдущих четырех встречах регулятор повышал ставку на 75 б.п.

При этом инвесторы опасаются, что ставка Федрезерва может достичь 5% и удерживаться на этом уровне в течение продолжительного времени, если инфляция останется существенно выше таргетируемого уровня в 2%.

Указ президента РФ об ответных шагах в связи с введением потолка цен на российскую нефть будет издан в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В ближайшие дни это обсуждение (об ответных мерах - ИФ) будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, готов ли соответствующий указ президента.

Он напомнил, что президент РФ на днях сказал, что ответные меры Москвы на введение Западом "потолка" цен будут оформлены в виде президентского указа. "Президент сказал также, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются", - добавил Песков.

Цены на нефть перешли к уверенному росту на вечерних торгах в понедельник, трейдеры оценивают новости, касающиеся нефтепровода Keystone, а также сигналы из Китая. Высокая волатильность рынка также объясняется предстоящими заседаниями крупнейших мировых центробанков, в том числе ФРС и ЕЦБ и Банка Англии.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $78,39 за баррель, что на 3,01% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Январские фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 3,9%, до $73,79 за баррель.

Смягчение карантинных ограничений в Китае вслед за массовыми протестами вызвало волну оптимизма в отношении перспектив экономики КНР и спроса на нефть. Однако заболеваемость COVID-19 в Китае продолжает расти, и эксперты консалтинговой компании FGE предупреждают о возможности неожиданного ужесточения ограничений Пекином.

Эксперты также пытаются оценить возможные последствия закрытия нефтепровода Keystone, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США. Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, заявила, что продолжает вести работы по устранению неполадок, но не уточнила сроки возобновления прокачки нефти по Keystone.

"Курс рубля продолжает ослабевать к основным валютам. Пара "доллар-рубль" достигала 63 руб./$1 на прошедшей неделе, сегодня в моменте пара снова преодолела эту отметку. Некоторое давление на российский рубль оказывало в течение дня снижение цен на нефть, также наблюдается рост спроса на валюту со стороны населения. С началом налогового периода локальный тренд снижения курса национальной валюты, вероятно, будет сломлен, для полномасштабного движения условия по-прежнему не сложились", - рассказал "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев

"Новую неделю рубль начал неудачно и в течение дня терял заметную часть позиций, набранных в среду-пятницу на прошлой неделе. Так, в понедельник доллар поднимался выше 63 руб. (против закрытия прошлой недели ниже 62,5 руб.). В первой половине дня давление на российскую валюту продолжали оказывать нефтяные котировки. Стоимость марки Brent снижалась седьмую сессию подряд, хотя падение несколько замедлилось и пятничный минимум ($75,11) не был повторен. Однако во второй половине дня ситуация на рынке нефти кардинально изменилась, и котировки начали быстро отыгрывать не только утренние, но и потери предыдущих дней. Разворот на рынке нефти не оказал существенной поддержки рублю с возвращением в плюс, однако явно помешал доллару закрепиться выше 63 руб. Отметим, что сдерживающим фактором для рубля по-прежнему выступает подготовка девятого пакета санкций ЕС. В частности, в понедельник в СМИ появились названия банков, которых затронут новые ограничения, что, вероятно, несколько ослабило аппетит инвесторов к риску на российском рынке. Впрочем, можно предположить, что негативная реакция в рубле будет в значительной мере уже отыграна на ожиданиях новых ограничений, тогда как их фактическое объявление окажет уже не столь заметное влияние на курс", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 декабря на 38,61 копейки, до 62,7674 руб./$1, и увеличил курс евро на 42,93 копейки, до 66,27 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 36,64 копейки по отношению к пятнице и составил 62,7497 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 37,23 копейки и составил 62,7823 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 924,01 млн, из которых $694,255 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 229,755 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 8,57 копейки, до 66,2029 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 48,92 копейки, подорожав до 66,3297 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR671,6054 млн, из которых EUR230,537 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR441,068 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 2 базисных пункта - до 7,54% и 7,81% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно пятницы - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.