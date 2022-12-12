Рубль останется под давлением на текущей неделе - "БКС Мир инвестиций"

Рубль, скорее всего, останется под давлением на текущей неделе, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Рубль на этой неделе останется под давлением снижения экспортных потоков, однако в конце недели возможно частичное ослабление давления благодаря благоприятному налоговому периоду в конце месяца, - прогнозирует аналитик Наталья Орлова. - Еще один фактор может увеличить волатильность обменного курса, а именно решение ЦБ по ставке. Хотя мы ожидаем, что регулятор сохранит ставку без изменений на уровне 7,5% на фоне текущей неопределенности относительно баланса инфляционных и дефляционных рисков, риторика ЦБ может изменить настроения участников рынка. С учетом этих факторов российская валюта может колебаться вблизи отметки 63 руб./$1. Мы по-прежнему прогнозируем постепенное ослабление рубля в декабре до 64 руб./$1 на конец года".

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