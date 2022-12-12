ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% на заседании 16 декабря - "Финам"

ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания в пятницу, 16 декабря 2022 года, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"16 декабря Банк России проведет последнее в текущем году заседание по ключевой ставке. Наш базовый прогноз - сохранение ставки на текущем уровне (7,5%). На этот раз заседание не будет сопровождаться обновлением макропрогнозов, однако могут прозвучать уточняющие оценки ВВП, инфляции и сигналы относительно оценки баланса рисков и возможных будущих действий. Основной аргумент за сохранение ключевой ставки - высокий уровень неопределенности, контраст между текущим пониженным уровнем инфляции и проинфляционными рисками, которые, как постоянно подчеркивается в материалах ЦБ, преобладают в среднесрочной перспективе", - указывает эксперт инвесткомпании.

"На наш взгляд, влияние проинфляционных рисков действительно усилилось. Это будет препятствовать снижению ключевой ставки и может даже способствовать несколько более жесткому сигналу относительно будущих действий ЦБ. Но главным образом реализация проинфляционных рисков будет зависеть от потребительской активности, которая пока остается очень зажатой, - пишет Беленькая в комментарии. - Если домохозяйства будут снижать высокую норму сбережений к более привычным значениям, инфляционное давление может быстро начать расти, и тогда может потребоваться повышение ключевой ставки. Если потребительская активность будет оставаться низкой, а часть инфляционных рисков не реализуется, текущие аннуализированные темпы инфляции будут оставаться ниже целевых 4%, а значит, текущая денежно-кредитная политика может оказаться избыточно жесткой, и тогда ЦБ может вернуться к снижению ключевой ставки. Чтобы это оценить, потребуется время. Пока же ключевая ставка находится в нейтральной зоне относительно прогнозируемой ЦБ в будущем году инфляции (5-7%)".

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