"Финам" снизил рейтинг акций NVIDIA Corp. до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций NVIDIA Corp. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $168,9 за штуку на сентябрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"NVIDIA, как и полупроводниковая отрасль в целом, в настоящее время переживает непростые времена, причем дополнительные риски связаны с введенным в США запретом на поставки американскими компаниями ряда категорий чипов в Китай. В то же время долгосрочные перспективы отрасли, на наш взгляд, выглядят неплохо. Технический прогресс в мире, несмотря на определенные препятствия, продолжится, и потребность в полупроводниковых чипах будет только расти. Эмитент занимает прочные позиции в тех сегментах, которые, как ожидается, будут показывать опережающий рост в ближайшие годы, и мы продолжаем с оптимизмом смотреть в будущее компании. Между тем после существенного роста в последние месяцы котировки акций NVIDIA, на наш взгляд, уже исчерпали потенциал роста и находятся на справедливых уровнях", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, начиная от компьютерных игр и заканчивая облачными услугами и автопилотированием.

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