Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Lululemon на уровне $370

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Lululemon Athletica на уровне $370 за штуку с рекомендацией "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Lululemon Athletica отчиталась за третий квартал лучше средних ожиданий FactSet по выручке и прибыли. Тем не менее инвесторов разочаровало снижение прогнозов компании на четвертый квартал. Расширение ассортимента, в том числе добавление обуви и средств по уходу, обеспечивает диверсификацию и открывает новые каналы для экспансии, тем не менее проблемы с логистикой и высокой стоимостью транспортировки товаров сохраняются. Несмотря на предстоящее повышение цен, дорогие фрахт и авиаперевозки будут оказывать давление на валовую прибыль Lululemon. Отказаться от дорогостоящих авиаперевозок не получится, так как от сроков доставки будет зависеть выполнения плана продаж. Мы положительно оцениваем отчетность эмитента, однако считаем маловероятным дальнейший рост котировок бумаг компании, поэтому оставляем целевую цену по акции на уровне $370, рекомендация - "держать", - пишет старший аналитик Севак Араратян.

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