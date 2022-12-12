Вероятно продолжение снижения цены акций Li Auto в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение снижения котировок акций Li Auto в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Акции Li Auto подешевели в понедельник в Гонконге на 12% из-за увеличения убытка в 3К22 сразу в 7,5 раза, несмотря на рост выручки до CNY9,34 млрд ($1,3 млрд) или на 19,7% г/г. Убыток в CNY1,65 млрд связан с необходимостью более чем вдвое относительно 2021 года увеличить затраты на НИОКР, которые занимают 54% в структуре операционных расходов. В 4К22 компания рассчитывает на выручку на уровне CNY16,51-17,61 млрд, на 22% ниже консенсус-прогноза. Мы ожидаем дальнейшего снижения котировок бумаг эмитента", - отмечают эксперты в комментарии.

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