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Интернет-экономика РФ вырастет в 2022 г. на 24% до 11,8 трлн руб., при этом темпы роста снизятся почти в 2 раза - РАЭК
12 декабря 2022 года 15:42
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Adobe Inc. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Отчетность эмитента за IV финансовый квартал должна быть опубликована 15 декабря. Ждем, что компания улучшит свою операционную рентабельность за счет сокращения административных и маркетинговых расходов. Также считаем, что все краткосрочные факторы риска (покупка конкурента Figma за $44 млрд и постепенное замедление рынка американского ПО) уже были учтены в текущей рыночной оценке", - указывают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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12 декабря 2022 года 17:49
Аналитики Freedom Finance Global сохраняют прогнозную стоимость акций Microsoft Corp. на уровне $227,5 за штуку с рекомендацией "держать", сообщается в материале инвестиционной компании. "Корпорация Microsoft объявила о решении приобрести 4% акций Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange... читать дальше
.12 декабря 2022 года 17:21
Вероятно сохранение бокового диапазона торгов по индексу Мосбиржи до конца 2022г - "КИТ Финанс Брокер"
Вероятно сохранение бокового диапазона торгов по индексу Мосбиржи (диапазон 2160-2250) до конца текущего года, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Рынок акций все еще остается в диапазоне 2160-2250 пунктов по индексу Мосбиржи. Ключевые события последней недели - положительное... читать дальше
.12 декабря 2022 года 16:51
"Финам" понизил рейтинг акций NVIDIA Corp. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $168,9 за штуку на сентябрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "NVIDIA, как и полупроводниковая отрасль в целом, в настоящее время... читать дальше
.12 декабря 2022 года 16:30
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Lululemon Athletica на уровне $370 за штуку с рекомендацией "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Lululemon Athletica отчиталась за третий квартал лучше средних ожиданий FactSet по выручке и прибыли. Тем не... читать дальше
.12 декабря 2022 года 16:04
Вероятно продолжение снижения котировок акций Li Auto в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Акции Li Auto подешевели в понедельник в Гонконге на 12% из-за увеличения убытка в 3К22 сразу в 7,5 раза, несмотря на рост выручки до CNY9,34 млрд ($1,3 млрд) или на 19,7%... читать дальше
.12 декабря 2022 года 15:16
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3910-3990 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "S&P 500 по итогам прошлой недели закрепился ниже 20-дневной скользящей средней и вряд ли сможет преодолеть этот уровень на... читать дальше
.12 декабря 2022 года 14:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 44 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: 36,33 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Цены на алюминий с октября показали... читать дальше
.12 декабря 2022 года 14:35
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $90 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: $76, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики напоминают, что компания отчитается о... читать дальше
.12 декабря 2022 года 14:14
Справедливая доходность нового выпуска бондов Синара-ТМ серии 001P-03 - 11,8-11,9% - Инвестбанк Синара
Справедливая доходность третьего выпуска облигаций "Синара - Транспортные Машины" ("Синара-ТМ") серии 001P-03 объемом от 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет находится на уровне 11,8-11,9% годовых, сообщается в обзоре старшего аналитика "Инвестиционного банка Синара" Александра Афонина. "Синара... читать дальше
.12 декабря 2022 года 13:49
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 165 рублей за штуку на фоне опубликованного отчета эмитента за ноябрь 2022г, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Прибыль по итогам месяца составила 124,7 млрд руб., увеличившись на 22,7% по... читать дальше
.12 декабря 2022 года 13:27
Рекомендованные Советом директоров "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) дивиденды не оправдывают риски инвестирования в компанию, полагает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Алдар Цыбиков. "Совет директоров "НЛМК" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2022г в размере 2,6 рубля на акцию.... читать дальше
.12 декабря 2022 года 13:04
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли АФК Система 001Р-19, ГидроМашСервис БО-03, ПИК-Корпорация 001Р-02, О''КЕЙ 001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Рынок облигаций... читать дальше
.12 декабря 2022 года 12:42
Следующей целью снижения цены нефти Brent может стать отметка $72 за баррель, полагает ведущий аналитик инвестиционной компании "Финам" Александр Потавин. Эксперт отмечает, что цены на нефть марки Brent в понедельник утром торгуются слабо, даже несмотря на то, что ключевой трубопровод,... читать дальше
.12 декабря 2022 года 12:18
Вероятны колебания курса рубля по отношению к доллару США в диапазоне 62-64 руб./$1 до конца текущего года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Рубль может продолжить медленное ослабление до активизации налоговых и дивидендных продаж экспортеров ближе к 20-м числам... читать дальше
.12 декабря 2022 года 11:53
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), бумага является ставкой и на потенциальное ослабление рубля, и на дивиденды за 4К22, говорится в комментарии аналитиков. "10 декабря "НЛМК" сообщил, что совет директоров рекомендовал... читать дальше
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