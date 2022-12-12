Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Adobe Inc. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Отчетность эмитента за IV финансовый квартал должна быть опубликована 15 декабря. Ждем, что компания улучшит свою операционную рентабельность за счет сокращения административных и маркетинговых расходов. Также считаем, что все краткосрочные факторы риска (покупка конкурента Figma за $44 млрд и постепенное замедление рынка американского ПО) уже были учтены в текущей рыночной оценке", - указывают эксперты в комментарии.

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