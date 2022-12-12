S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3910-3990п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3910-3990 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"S&P 500 по итогам прошлой недели закрепился ниже 20-дневной скользящей средней и вряд ли сможет преодолеть этот уровень на предстоящих торгах. RSI находится на нейтральных уровнях, но пессимистичные настроения прошлой недели и динамика MACD указывают на преобладание "медвежьих" трендов. Следующим целевым уровнем в рамках нисходящего канала на этой неделе может стать 50-дневная скользящая средняя, расположенная около 3840 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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