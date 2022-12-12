"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 44 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 44 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: 36,33 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Цены на алюминий с октября показали существенное восстановление и сломили нисходящую тенденцию, отмечают эксперты. Это, по их мнению, может указывать на потенциальное восстановление рынка металлов. Кроме того, санкции в отношении компании маловероятны.

"С технической точки зрения локальная тенденция продолжается. Цена в моменте сформировала коррекцию с уровнем поддержки 37 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,33 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,40", - указывают аналитики "Финама".

"РУСАЛ" - ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, третий по величине производитель первичного алюминия в мире и первый за пределами Китая с долей рынка около 6%. "РУСАЛ" планирует стать самым эффективным и экологически чистым производителем алюминия. Это обеспечит компании преимущество на рынке, движущемся в сторону зеленой экономики.

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