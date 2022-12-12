"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Oracle с целью $90

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $90 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: $76, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 2023 финансового года 12 декабря. Они ожидают, что выручка составит $11,95 млрд, а прибыль на акцию - $1,17. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа цена акции находится у локального уровня сопротивления, при его пробитии открывается потенциал для движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $90. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $76 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,63", - указывают эксперты "Финама".

Oracle Corporation - одна из крупнейших американских компаний, разработчик систем управления базами данных, инструментов для разработки баз данных, а также ERP-систем.

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