Справедливая доходность нового выпуска бондов Синара-ТМ серии 001P-03 - 11,8-11,9% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность третьего выпуска облигаций "Синара - Транспортные Машины" ("Синара-ТМ") серии 001P-03 объемом от 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет находится на уровне 11,8-11,9% годовых, сообщается в обзоре старшего аналитика "Инвестиционного банка Синара" Александра Афонина.

"Синара - Транспортные Машины" 13 декабря откроет книгу заявок на третий выпуск облигаций серии 001P-03 объемом от 5 млрд руб. Срок обращения бумаг - пять лет, предусмотрена оферта на досрочный выкуп через три года и квартальные купоны. Ориентир по доходности - значение КБД на сроке 3 года + премия 400 б. п. В последнее время бумаги серии 001Р-02 торгуются с доходностью 11,5-11,7% годовых при дюрации 3,1 года (премия к ОФЗ - около 300-320 б. п.). Мы считаем, что по новому выпуску должна быть предоставлена дополнительная премия, которую мы оцениваем в диапазоне 50-60 б. п. Таким образом, справедливая доходность нового выпуска находится на уровне 11,8-11,9% годовых (с премией к ОФЗ около 350-360 б. п.)", - отмечает эксперт инвестбанка.

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